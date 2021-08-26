В ноябре в Украине могут ввести локдаун – Минздрав

"По тому сценарию, по которому мы сейчас движемся, новый локдаун могут ввести ориентировочно в ноябре", – сказал он.

Локдаун можно "оттянуть" на декабрь – январь или вовсе избежать его, если украинцы будут вакцинироваться и соблюдать противоэпидемические меры, в частности, речь идет о социальной дистанции, добавил Кузин.

Главный санврач отметил, что решение об усилении карантина сейчас, в условиях адаптивного карантина, принимают местные власти в каждом регионе. Однако если ситуация с уровнем заболеваемости будет ухудшаться, по его словам, возможно введение жесткого карантина по всей Украине.

Сейчас заболеваемость растет по всей стране, больше – в западных и южных регионах, уточнил Кузин.