В Австралии заявили, что карантин есть смысл отменять при уровне вакцинации не менее 70%

Спирс попросил прокомментировать высокие показатели новых случаев COVID-19, а Моррисон ответил, что национальный план предполагает смену приоритетов с количества случаев на "вопросы госпитализации, серьезных заболеваний, интенсивной терапии и тому подобное".

"Невозможно вечно жить с ограничениями, и в какой-то момент вам нужно будет переключить передачу. И это делается при 70%. [...] Как только вы это сделаете, вы сможете сосредоточиться на вопросах общественного здравоохранения, связанных с госпитализацией и серьезными заболеваниями. Число случаев – это еще не все, как я пытался сегодня подчеркнуть. Но прямо сейчас, конечно, нам нужно сделать ограничения эффективными. Нам нужно как можно лучше подавить вирус. И нам нужно, чтобы люди изолировались, оставались дома, сдавали анализы и, конечно же, делали прививки", – объяснил глава правительства.

Он отметил, что вакцинация спасла в Австралии 30 тыс. жизней и "вернула к работе миллион людей".

"Когда вы набираете более 70% и особенно более 80% [вакцинации], карантин приносит больше вреда, чем пользы. Ограничения не является надежным способом борьбы с вирусом, и поэтому мы должны достичь этих отметок в 70% и 80%, чтобы начать жить с вирусом", – заявил Моррисон.

По данным Минздрава Австралии на 22 августа, за последние 24 часа в стране подтвердили 902 новых случая коронавирусной инфекции, большинство – в штате Новый Южный Уэльс (832). Всего подтверждено более 44 тыс. инфицирований. С начала эпидемии в Австралии скончался 981 пациент с COVID-19.