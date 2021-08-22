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В Австралии заявили, что карантин есть смысл отменять при уровне вакцинации не менее 70%

В Австралии подтвердили 44 тыс. случаев COVID-19
В Австралии подтвердили 44 тыс. случаев COVID-19
Фото: ЕРА

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что карантин, введенный в стране из-за коронавирусной инфекции, есть смысл отменять при высоком уровне вакцинации населения. Об этом он сказал в интервью журналисту Дэвиду Спирсу, стенограмму которого опубликовал 22 августа сайт премьер-министра.

Спирс попросил прокомментировать высокие показатели новых случаев COVID-19, а Моррисон ответил, что национальный план предполагает смену приоритетов с количества случаев на "вопросы госпитализации, серьезных заболеваний, интенсивной терапии и тому подобное".

"Невозможно вечно жить с ограничениями, и в какой-то момент вам нужно будет переключить передачу. И это делается при 70%. [...] Как только вы это сделаете, вы сможете сосредоточиться на вопросах общественного здравоохранения, связанных с госпитализацией и серьезными заболеваниями. Число случаев – это еще не все, как я пытался сегодня подчеркнуть. Но прямо сейчас, конечно, нам нужно сделать ограничения эффективными. Нам нужно как можно лучше подавить вирус. И нам нужно, чтобы люди изолировались, оставались дома, сдавали анализы и, конечно же, делали прививки", – объяснил глава правительства.

Он отметил, что вакцинация спасла в Австралии 30 тыс. жизней и "вернула к работе миллион людей".

"Когда вы набираете более 70% и особенно более 80% [вакцинации], карантин приносит больше вреда, чем пользы. Ограничения не является надежным способом борьбы с вирусом, и поэтому мы должны достичь этих отметок в 70% и 80%, чтобы начать жить с вирусом", – заявил Моррисон.

По данным Минздрава Австралии на 22 августа, за последние 24 часа в стране подтвердили 902 новых случая коронавирусной инфекции, большинство – в штате Новый Южный Уэльс (832). Всего подтверждено более 44 тыс. инфицирований. С начала эпидемии в Австралии скончался 981 пациент с COVID-19.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года. По состоянию на 22 августа в мире сделали почти 5 млрд прививок от COVID-19.

Теги: Австралия, эпидемия, вакцинация, карантин, инфекция, премьер-министр, Скотт Моррисон, Новый Южный Уэльс, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки
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