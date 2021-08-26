Киев не планирует закрывать садики и школы на карантин в случае новой волны COVID-19 – Кличко

"С апреля в столице продолжается масштабная программа по вакцинации всех киевлян и работников образования в частности. Педагоги являются приоритетной группой защиты. Именно поэтому в Киеве функционируют 17 пунктов вакцинации, где прививают работников школ, садиков и других учебных заведений города. На сегодня каждый второй педагог столицы уже вакцинирован", – отметил Кличко.

По данным портала системы здравоохранения Украины, в Киеве две дозы вакцины от COVID-19 получили более 511 тыс. человек.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал в четверг, что с 1 сентября школы в Украине будут работать в обычном режиме, обучение должно проходить с соблюдением противоэпидемических правил.