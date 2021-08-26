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Учебный год в школах начнется в обычном режиме – Шмыгаль

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Учебный год в Украине начнется вовремя, отметил Шмыгаль
Учебный год в Украине начнется вовремя, отметил Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

С 1 сентября школы в Украине будут работать в обычном формате, обучение должно проходить с соблюдением противоэпидемических правил. Об этом 26 августа на заседании правительства, которое транслировалось на YouTube-канале Кабмина, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Старт нового учебного года. Он начнется вовремя, то есть с 1 сентября, и будет проходить в обычном режиме", – сказал премьер.

Шмыгаль добавил, что сейчас "Украина находится на "зеленом" уровне противоэпидемической безопасности", что позволяет работу учебных заведений.

"Обучение должно проходить с соблюдением простых противоэпидемических правил. Школы подготовлены и имеют все для этого необходимое", – подчеркнул Шмыгаль.

В то же время премьер призвал педагогов вакцинироваться от COVID-19, что "гарантирует безопасность учителя и учеников".

Контекст:

Министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщал 15 августа, что новый учебный год в школах Украины 1 сентября начнется в полноформатном режиме. Дистанционный или смешанный формат обучения возможен, если будет "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности, отмечал он.

В Украине адаптивный карантин действовал до 31 августа, Кабмин продлил его до 1 октября. С 17 июня Кабинет Министров установил в Украине "зеленый" уровень эпидемической опасности. Об этом говорится в постановлении правительства №611, опубликованном на сайте Кабмина.

Согласно этому документу, запрещается пребывание лиц в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.

В конце июля в Минздраве Украины назвали условие для работы учебных заведений при ужесточении карантина. Так, в случае выхода региона из "зеленой" зоны, то есть попадания в "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности, чтобы учреждение продолжило работу, ему нужно иметь не менее 80% полностью вакцинированных от COVID-19 работников.

Образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев заявил, что руководитель учебного заведения не имеет права ограничивать доступ к работе в школе учителя, который не привился от COVID-19.

Шкарлет 10 августа заявлял, что в Украине для педагогов не будет принудительной вакцинации против коронавируса. В то же время он отметил, что нужно поощрять иммунизацию от COVID-19.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил 5 августа, что у Минздрава Украины есть три сценария течения новой волны COVID-19. По его словам, из-за распространения штамма коронавируса "Дельта" вспышка в Украине "может быть в любой момент".

Теги: Украина, Кабинет Министров, образование, эпидемия, правительство, вакцинация, преподаватели, учебный год, школы, безопасность, премьер-министр, Денис Шмыгаль, заседание, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, коронавирус
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