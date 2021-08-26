Учебный год в школах начнется в обычном режиме – Шмыгаль

"Старт нового учебного года. Он начнется вовремя, то есть с 1 сентября, и будет проходить в обычном режиме", – сказал премьер.

Шмыгаль добавил, что сейчас "Украина находится на "зеленом" уровне противоэпидемической безопасности", что позволяет работу учебных заведений.

"Обучение должно проходить с соблюдением простых противоэпидемических правил. Школы подготовлены и имеют все для этого необходимое", – подчеркнул Шмыгаль.

В то же время премьер призвал педагогов вакцинироваться от COVID-19, что "гарантирует безопасность учителя и учеников".