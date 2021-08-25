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В Украине сняли запрет на отключение населения за долги по коммунальным услугам

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Запрет будет действовать только в тех регионах, где установлен "красный" уровень эпидемиологической опасности
Запрет будет действовать только в тех регионах, где установлен "красный" уровень эпидемиологической опасности
Фото: depositphotos.com

В Украине 20 августа вступил в силу закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения процедуры присоединения к электрическим сетям. ExPro пишет, что этим законом официально сняты ограничения на отключение населения за задолженность по оплате стоимости коммунальных услуг, которые предусматривались законодательством об условиях адаптивного карантина.

Издание отмечает, что до этих изменений на период действия карантина и на срок 30 дней после него запрещалось начислять пеню и штрафы за задолженность по жилищно-коммунальным услугам и прекращать предоставлять такие услуги.

Теперь, согласно поправкам в законодательство, такой запрет будет действовать только в тех регионах, где установлен "красный" уровень эпидемиологической опасности, и поставщики имеют право возобновить отключения через 30 дней после того, как регион выйдет из "красной" зоны карантина.

"Таким образом, коммунальные предприятия смогут отключать должников от газа, электроэнергии и других видов коммунальных услуг. Чтобы восстановить подачу коммунальных услуг в случае отключения, бытовым потребителям кроме погашения задолженности придется также оплатить услугу повторного подключения. Например, в зависимости от технических условий и региона расходы бытовых потребителей на отключение от электроэнергии за долги и возобновление подключения могут составлять от 600 до 2000 грн", – сказано в статье ExPro.

Контекст:

20 марта парламент Украины принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, которые направлены на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)". На период карантина и месяца после него введен запрет на отключение потребителей от коммунальных услуг, а также начисление штрафов и пени за задержку или неуплату стоимости этих услуг.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции был введен карантин

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. Сейчас все регионы находятся в "зеленой" зоне.

11 августа 2021 года Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 1 октября.

По состоянию на конец июня 2021 года долги украинцев за коммунальные услуги составили 66,4 млрд грн.

Теги: штраф, жилищно-коммунальные услуги, карантин, долги, законодательство, закон
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