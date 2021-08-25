В Украине сняли запрет на отключение населения за долги по коммунальным услугам

Запрет будет действовать только в тех регионах, где установлен "красный" уровень эпидемиологической опасности Фото: depositphotos.com

Издание отмечает, что до этих изменений на период действия карантина и на срок 30 дней после него запрещалось начислять пеню и штрафы за задолженность по жилищно-коммунальным услугам и прекращать предоставлять такие услуги.

Теперь, согласно поправкам в законодательство, такой запрет будет действовать только в тех регионах, где установлен "красный" уровень эпидемиологической опасности, и поставщики имеют право возобновить отключения через 30 дней после того, как регион выйдет из "красной" зоны карантина.

"Таким образом, коммунальные предприятия смогут отключать должников от газа, электроэнергии и других видов коммунальных услуг. Чтобы восстановить подачу коммунальных услуг в случае отключения, бытовым потребителям кроме погашения задолженности придется также оплатить услугу повторного подключения. Например, в зависимости от технических условий и региона расходы бытовых потребителей на отключение от электроэнергии за долги и возобновление подключения могут составлять от 600 до 2000 грн", – сказано в статье ExPro.