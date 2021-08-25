В Украине сняли запрет на отключение населения за долги по коммунальным услугам

Издание отмечает, что до этих изменений на период действия карантина и на срок 30 дней после него запрещалось начислять пеню и штрафы за задолженность по жилищно-коммунальным услугам и прекращать предоставлять такие услуги.
Теперь, согласно поправкам в законодательство, такой запрет будет действовать только в тех регионах, где установлен "красный" уровень эпидемиологической опасности, и поставщики имеют право возобновить отключения через 30 дней после того, как регион выйдет из "красной" зоны карантина.
"Таким образом, коммунальные предприятия смогут отключать должников от газа, электроэнергии и других видов коммунальных услуг. Чтобы восстановить подачу коммунальных услуг в случае отключения, бытовым потребителям кроме погашения задолженности придется также оплатить услугу повторного подключения. Например, в зависимости от технических условий и региона расходы бытовых потребителей на отключение от электроэнергии за долги и возобновление подключения могут составлять от 600 до 2000 грн", – сказано в статье ExPro.
20 марта парламент Украины принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, которые направлены на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)". На период карантина и месяца после него введен запрет на отключение потребителей от коммунальных услуг, а также начисление штрафов и пени за задержку или неуплату стоимости этих услуг.
С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции был введен карантин.
Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. Сейчас все регионы находятся в "зеленой" зоне.
11 августа 2021 года Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 1 октября.
По состоянию на конец июня 2021 года долги украинцев за коммунальные услуги составили 66,4 млрд грн.