Украинцы задолжали за коммуналку более 65 млрд грн

Долг украинцев за коммуналку сократился на 2,5 млрд грн Фото: depositphotos.com

По данным ведомства, по состоянию на 30 июня долги украинцев составили:

за поставку и распределение природного газа – 24,7 млрд грн;

за поставку тепловой энергии и горячей воды – 21,5 млрд грн;

за централизованное водоснабжение и водоотвод – 6,4 млрд грн;

за управление многоквартирным домом – 5,5 млрд грн;

за обращение с бытовыми отходами – 1,2 млрд грн;

за поставки и распределение электрической энергии – 7,1 млрд грн.

По сравнению с данными (.xls) на конец мая, общий долг украинцев за коммуналку сократился на 2,5 млрд грн – ранее он составлял 68,8 млрд грн.