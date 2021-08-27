Количество жертв теракта в Кабуле выросло до 170 человек

Associated Press со ссылкой на двух американских чиновников пишет о 169 жертвах.

Большинство погибших – афганцы, которые стояли возле выхода из аэропорта, где произошел взрыв, в ожидании эвакуации. Среди жертв также 13 американских военных, 10 из которых – морские пехотинцы.

В МИД Великобритании заявили о гибели как минимум двух британских граждан и ребенке еще одного британского гражданина, двое британцев получили ранения.

CNN пишет о более 200 раненых, в том числе, как сообщал ранее Пентагон, 18 военнослужащих США.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге 27 августа сообщил, что "серьезные угрозы" аэропорту Кабула по-прежнему существуют. По данным службы национальной безопасности, "вероятна еще одна террористическая атака в Кабуле", сообщает CNN со ссылкой на чиновника Белого дома.