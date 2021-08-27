ГОРДОН
 
 
МИР

Количество жертв теракта в Кабуле выросло до 170 человек

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Большинство погибших жители Афганистана
Большинство погибших – жители Афганистана
Фото: EPA

Количество погибших в результате атаки в Кабуле достигло не менее 170 человек. Об этом сообщил CBS News и CNN чиновник минздрава Афганистана.

Associated Press со ссылкой на двух американских чиновников пишет о 169 жертвах.

Большинство погибших – афганцы, которые стояли возле выхода из аэропорта, где произошел взрыв, в ожидании эвакуации. Среди жертв также 13 американских военных, 10 из которых – морские пехотинцы.

В МИД Великобритании заявили о гибели как минимум двух британских граждан и ребенке еще одного британского гражданина, двое британцев получили ранения. 

CNN пишет о более 200 раненых, в том числе, как сообщал ранее Пентагон, 18 военнослужащих США.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге 27 августа сообщил, что "серьезные угрозы" аэропорту Кабула по-прежнему существуют. По данным службы национальной безопасности, "вероятна еще одна террористическая атака в Кабуле", сообщает CNN со ссылкой на чиновника Белого дома.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что поначалу в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (в том числе США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

По данным НАТО, в кабульском аэропорту и его окрестностях за первую неделю эвакуации погибло по меньшей мере 20 человек.

Пресс-секретарь "Талибана" Забихулла Муджахид говорил 25 августа, что талибы хотят, чтобы вывод иностранных войск и эвакуация завершились до 31 августа. После этого они "займут другую позицию", заявил он, сообщает Sky News. Еще 17 августа представитель "Талибана" Сухаил Шахин говорил, что группировка не будет атаковать военнослужащих США, но те обязаны покинуть Афганистан до 11 сентября. 

25–26 августа США и Великобритания предупреждали о возможном теракте в аэропорту Кабула и призывали своих граждан не находиться там. Ряд стран начали сворачивать эвакуацию. Однако, несмотря на предупреждения, 26 августа у ворот аэропорта оставались толпы людей, сообщало агентство Reuters.

26 августа в Кабуле произошел теракт. У аэропорта Кабула террорист-смертник подорвал бомбу, началась стрельба. Изначально Пентагон сообщил о двух взрывах – у ворот аэропорта и возле отеля неподалеку – и двух смертниках, но 27 августа опроверг эту информацию, заявив, что взрыв был только один

В Пентагоне считают ИГИЛ ответственным за атаку. Группировка взяла на себя ответственность за взрыв у ворот аэропорта и стрельбу.

Президент США Джо Байден сказал, что пока нет доказательств возможного сговора между талибами и ИГИЛ, но подчеркнул, что не верит "Талибану". 

Теги: теракт, взрыв, Афганистан, Пентагон, аэропорт, террористы, жертвы, погибшие, приход талибов к власти в Афганистане 2021
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Чем заняться дома, чтобы не заскучать
Чем заняться дома, чтобы не заскучать
"Хулиганье", "Такую девчонку отхватил". 67-летняя Вайкуле в куртке-косухе и сигаретой во рту позировала в обнимку с 54-летним Нагиевым
"Хулиганье", "Такую девчонку отхватил". 67-летняя Вайкуле в куртке-косухе и сигаретой во рту позировала в обнимку с 54-летним Нагиевым
"Так горячо!", "Очень естественно". Звезда "Великолепного века" Узерли обнародовала чувственные фото в декольте
"Так горячо!", "Очень естественно". Звезда "Великолепного века" Узерли обнародовала чувственные фото в декольте
Киркоров подержался за обнаженную талию Лопес и рассказал, как она выглядит на самом деле
Киркоров подержался за обнаженную талию Лопес и рассказал, как она выглядит на самом деле
"Трусы мои не надевай". Потап после нового фото Каменских попросил не носить его нижнее белье
"Трусы мои не надевай". Потап после нового фото Каменских попросил не носить его нижнее белье
38-летний Шепелев показал 62-летнюю мать-пловчиху в гидрокостюме
38-летний Шепелев показал 62-летнюю мать-пловчиху в гидрокостюме
"Борода и усы на девчачьем лице". Королева снялась с 19-летним сыном
"Борода и усы на девчачьем лице". Королева снялась с 19-летним сыном
"Это моя дочь кричит, а не я. Честно". Бекхэм совершил с 10-летней дочерью экстремальный спуск в аквапарке
"Это моя дочь кричит, а не я. Честно". Бекхэм совершил с 10-летней дочерью экстремальный спуск в аквапарке
"Эротика во рту". Клопотенко рассказал, как вкусно приготовить цветную капусту
"Эротика во рту". Клопотенко рассказал, как вкусно приготовить цветную капусту
"Желаем сохранить уровень доверия". СТБ больше не будет проводить нацотбор на "Евровидение" вместе с Общественным
"Желаем сохранить уровень доверия". СТБ больше не будет проводить нацотбор на "Евровидение" вместе с Общественным
"Меня заперли и отняли телефон". Дочь Успенской взмолилась о помощи
"Меня заперли и отняли телефон". Дочь Успенской взмолилась о помощи
Названо имя ведущего нового сезона шоу "Танцы со звездами"
Названо имя ведущего нового сезона шоу "Танцы со звездами"
"И бог создал Тину", " Самая горячая". Кунаки показала фигуру в бикини на отдыхе в Испании
"И бог создал Тину", " Самая горячая". Кунаки показала фигуру в бикини на отдыхе в Испании
"Такая выдумщица вы, Альбина", "Копперфильд отдыхает". Джанабаева похвасталась своими "навыками и умениями"
"Такая выдумщица вы, Альбина", "Копперфильд отдыхает". Джанабаева похвасталась своими "навыками и умениями"
"Самая красивая женщина в мире". 52-летняя Лопес в Венеции снялась для Dolce&Gabbana
"Самая красивая женщина в мире". 52-летняя Лопес в Венеции снялась для Dolce&Gabbana
"По паспорту я не Слава". Ведущий Демин назвал свое настоящее имя
"По паспорту я не Слава". Ведущий Демин назвал свое настоящее имя
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Последний день на Сардинии". Молодая возлюбленная 54-летнего "танцующего миллионера" Вакки крупным планом показала грудь в тесном лифе
"Последний день на Сардинии". Молодая возлюбленная 54-летнего "танцующего миллионера" Вакки крупным планом показала грудь в тесном лифе
"Радость и грусть переполняют сердце". Подкопаева с мужем побывала на своей родине в Донецкой области
"Радость и грусть переполняют сердце". Подкопаева с мужем побывала на своей родине в Донецкой области
"Как можно быть атеистом после услышанного?" Джамала показала видео своего выступления с Андреа Бочелли
"Как можно быть атеистом после услышанного?" Джамала показала видео своего выступления с Андреа Бочелли
"Весьма приятная барышня получилась!", "Красавчик". 47-летний Цискаридзе примерил женскую шляпу
"Весьма приятная барышня получилась!", "Красавчик". 47-летний Цискаридзе примерил женскую шляпу
"Сексуальная и счастливая", "Мисс Совершенство". Жена Кличко показала свои фото, которые "никто никогда не видел"
"Сексуальная и счастливая", "Мисс Совершенство". Жена Кличко показала свои фото, которые "никто никогда не видел"
  "Пососитесь, я же хорошо заплатила, сымитируйте хотя бы, мать вашу". Российская блогер на своем юбилее издевалась над Собчак и Ургантом. Видео
"Пососитесь, я же хорошо заплатила, сымитируйте хотя бы, мать вашу". Российская блогер на своем юбилее издевалась над Собчак и Ургантом. Видео
  Домашнее яблочное повидло, которое подходит для любой выпечки. Простой рецепт от Глинской
Домашнее яблочное повидло, которое подходит для любой выпечки. Простой рецепт от Глинской
"Какая девочка, космос", "Боже, как от тебя уютом веет". Каменских показала новое фото в топе с глубоким декольте
"Какая девочка, космос", "Боже, как от тебя уютом веет". Каменских показала новое фото в топе с глубоким декольте
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS