"Вышли на финишную прямую". Маркарова рассказала о графике Зеленского в США

"Мы с командой посольства и Офисом президента вышли на финишную прямую подготовки очень насыщенного визита президента в США", – подчеркнула она.
По информации Маркаровой, в Белом доме пройдет встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом. Основные составляющие встречи уже распланированы и согласованы сторонами.
В Вашингтоне также пройдут встречи с руководителями ключевых для украинского-американских отношений министерств и две презентации с участием Зеленского и его супруги.
"Кроме того, запланировано открытие Украинского дома, а также посещение знаковых для отношений Украины и США мест Вашингтона", – написала дипломат.
Она добавила, что позже сможет рассказать больше деталей визита.
Встреча Зеленского и Байдена состоится 1 сентября, дату дважды переносили.
О первом переносе с 30-го на 31 августа сообщал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он отмечал, что такая договоренность была достигнута во время визита в США его и главы Офиса президента Андрея Ермака. В ОПУ объяснили перенос встречи расширением ее формата.
Кулеба говорил, что визит Зеленского в США начнется 30 августа, его повестка будет включать "ряд важных мероприятий в Вашингтоне и штате Калифорния".
Главной темой встречи Зеленского с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, подчеркивал Кулеба.
5 июля на форуме "Украина 30" Зеленский рассказал о своих ожиданиях от визита в Вашингтон: "Он должен быть содержательным прежде всего. Это не туризм. Визит должен быть максимально наполненным и, что самое главное, результативным".