"Вышли на финишную прямую". Маркарова рассказала о графике Зеленского в США

"Мы с командой посольства и Офисом президента вышли на финишную прямую подготовки очень насыщенного визита президента в США", – подчеркнула она.

По информации Маркаровой, в Белом доме пройдет встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом. Основные составляющие встречи уже распланированы и согласованы сторонами.

В Вашингтоне также пройдут встречи с руководителями ключевых для украинского-американских отношений министерств и две презентации с участием Зеленского и его супруги.

"Кроме того, запланировано открытие Украинского дома, а также посещение знаковых для отношений Украины и США мест Вашингтона", – написала дипломат.

Она добавила, что позже сможет рассказать больше деталей визита.