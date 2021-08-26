У Украины и США нет недоразумений относительно "Северного потока – 2" – Маркарова

"У нас нет недоразумений относительно самого "Северного потока – 2". И мы, и США воспринимаем его очень однозначно: это геополитический проект Российской Федерации – и мы понимаем, какие риски он несет не только для Украины, но и для региона в целом", – сказала она.

Дипломат подчеркнула, что принятие решения о санкциях – это суверенное право США, независимо от того, нравится ли это украинцам.

"Но мы совершенно четко ощущаем заинтересованность в США вместе с нами дальше работать над тем, чтобы "Северный поток – 2" не стал оружием против Украины и региона. Мы продолжаем активную работу против "Северного потока – 2", предоставляя нашим партнерам информацию относительно всех компаний", – объяснила Маркарова.

По словам посла, недавно санкции ввели против еще двух судов.

"Это работа, которую мы не прекращаем. Это очень сложный процесс, очень много в нем есть непубличного, но со своей стороны могу заверить, что и наши дипломатические войска, и огромная энергетическая команда, и лично президент работают над тем, чтобы этого риска не допустить", – подчеркнула Маркарова.