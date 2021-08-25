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Немецкий суд обязал оператора "Северного потока – 2" быть независимым от "Газпрома"

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Суд наложил обязательства на "Северный поток 2" придерживаться европейского законодательства
Суд наложил обязательства на "Северный поток – 2" придерживаться европейского законодательства
Фото: ЕРА

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа обязал оператора газопровода "Северный поток – 2" быть независимым от российской компании "Газпром". Об этом 25 августа в Facebook сообщила советница главы НАК "Нафтогаз України" по международным вопросам Светлана Залищук.

"Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил жалобу NS2 AG на Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur, таким образом накладывая обязательства на "Северный поток – 2" придерживаться европейского законодательства, то есть Третьего энергопакета. Это означает, что компания – оператор "Северного потока – 2" должна быть независимой от "Газпрома", – подчеркнула Залищук.

Она также добавила, что, согласно решению суда, должен быть обеспечен доступ альтернативных поставщиков до 50% пропускной мощности газопровода.

"В результате сертификация "Северного потока – 2" не произойдет без соблюдения европейских правил. Россияне еще могут обжаловать решение. Однако, похоже, им не стоит надеяться на изменение судебного решения", – сказала Залищук.

https://www.facebook.com/svitlana.zalishchuk/posts/10226311778850866

Контекст:

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, его возобновили.

Оператор газопровода Nord Stream 2 AG в июле 2021 года отмечал, что "Северный поток – 2" готов на 99%.

По данным Bloomberg, прокладку "Северного потока – 2" могут завершить до 12 сентября.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Теги: Газпром, Россия, НАК Нафтогаз, газопровод, Светлана Залищук, Дюссельдорф, Европа, Северный поток – 2
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