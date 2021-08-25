Немецкий суд обязал оператора "Северного потока – 2" быть независимым от "Газпрома"

"Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил жалобу NS2 AG на Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur, таким образом накладывая обязательства на "Северный поток – 2" придерживаться европейского законодательства, то есть Третьего энергопакета. Это означает, что компания – оператор "Северного потока – 2" должна быть независимой от "Газпрома", – подчеркнула Залищук.

Она также добавила, что, согласно решению суда, должен быть обеспечен доступ альтернативных поставщиков до 50% пропускной мощности газопровода.

"В результате сертификация "Северного потока – 2" не произойдет без соблюдения европейских правил. Россияне еще могут обжаловать решение. Однако, похоже, им не стоит надеяться на изменение судебного решения", – сказала Залищук.