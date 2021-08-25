"Именно то, на чем настаивает Украина". Гендиректор "Оператора ГТС Украины" отреагировал на решение немецкого суда по "Северному потоку – 2"

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа сегодня, 25 августа, обязал оператора газопровода "Северный поток – 2" быть независимым от российской компании "Газпром". "Северный поток – 2" не сертифицируют без соблюдения европейских правил, говорила советник главы НАК "Нафтогаз України" по международным вопросам Светлана Залищук.

"Очень долгожданное и важное решение немецкого суда по требованиям к оператору "Северного потока – 2". Газопровод не освобожден от правил Европейского союза, которые требуют, чтобы владельцы трубопроводов отличались от поставщиков газа для обеспечения честной конкуренции. Это именно то, на чем настаивает украинская сторона в переговорах по "Северному потоку – 2", – написал Макогон.