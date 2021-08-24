"Не проект общеевропейского интереса". В Еврокомиссии не согласны с мнением Меркель о "Северном потоке – 2"

"Было предложением со стороны Еврокомиссии, что все газопроводы, которые входят на территорию ЕС или выходят с нее, должны соответствовать условиям Третьего энергопакета. В том числе условиям по недискриминационному доступу к инфраструктуре. Со стороны Еврокомиссии мы всегда давали ясно понять, что "Северный поток – 2" не является проектом общего европейского интереса, не способствует достижению целей энергетической политики ЕС", – сказал он.

По словам вице-президента Еврокомиссии, его организация будет следить за действиями США и Германии, чтобы газопровод "не привел к проблемам для Украины как страны-транзитера".

Домбровскиса попросили прокомментировать заявление канцлера Германии Ангелы Меркель, которая во время визита в Киев 22 августа говорила, что "Северный поток – 2" – "это не двусторонний германо-российский проект, а проект европейского характера".

"Что касается Еврокомиссии, то она неоднократно озвучивала, что это не проект общеевропейского интереса. Это очень ясная позиция Еврокомиссии", – ответил Домбровскис.