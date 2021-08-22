ГОРДОН
 
 
МИР

Строящее газопровод "Северный поток – 2" российское судно покинуло экономическую зону Дании

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Фортуна" направляется в Померанскую бухту
"Фортуна" направляется в Померанскую бухту
Фото: nord-stream2.com

Российское судно "Фортуна", прокладывающее трубы газопровода "Северный поток – 2", покинуло исключительную экономическую зону Дании. Об этом свидетельствуют данные системы позиционирования судов MarineTraffic.

Судно направляется в Померанскую бухту, уточнил ТАСС. В непосредственной близости от "Фортуны" находятся суда снабжения "Балтийский исследователь", "Катунь", "Сивуч", ледокол "Владислав Стрижов", многофункциональные аварийно-спасательные суда "Мурман" и "Капитан Беклемишев", многофункциональное судно снабжения ледового класса "Венгери" и "Остап Шеремета".

Все суда, ходящие под российским флагом, кроме "Венгери", находятся под санкциями США, сообщило агентство.

В компании "Газпром" и Nord Stream 2 AG пока не комментировали эту информацию.

Контекст:

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, его возобновили.

Оператор газопровода Nord Stream 2 AG в июле 2021 года отмечал, что "Северный поток – 2" готов на 99%. 17 августа радиостанция Deutsche Welle сообщала, что строительство "Северного потока – 2" планируют завершить 23 августа.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Теги: Россия, Дания, газопровод, судно, Северный поток – 2, трубы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Баба с яйцами". 56-летняя Алена Апина накануне дня рождения посоветовала, как жить
"Баба с яйцами". 56-летняя Алена Апина накануне дня рождения посоветовала, как жить
"Вау, какие ноги", "Красавчик". Галкин показал себя в образе римского легионера
"Вау, какие ноги", "Красавчик". Галкин показал себя в образе римского легионера
"Едим и чувствуем благословение Будды". Клопотенко дал рецепт лосося в алкогольно-цитрусовом маринаде
"Едим и чувствуем благословение Будды". Клопотенко дал рецепт лосося в алкогольно-цитрусовом маринаде
"Это знаковый конкурс в моей жизни". Дорофеева выступила на фестивале "Черноморские игры"
"Это знаковый конкурс в моей жизни". Дорофеева выступила на фестивале "Черноморские игры"
22 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
22 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
"Форте хорошо, а Сардиния – лучше". "А у нас в деревне хорошо". Собчак поделилась фотографиями с отдыха
"Форте хорошо, а Сардиния – лучше". "А у нас в деревне хорошо". Собчак поделилась фотографиями с отдыха
Карла Бруни поддержала девочек Афганистана
Карла Бруни поддержала девочек Афганистана
На Instagram Анджелины Джоли за два дня подписались 7 млн человек
На Instagram Анджелины Джоли за два дня подписались 7 млн человек
"Сияние солнца встречает сияние беременности". Модель Грэм выложила в сеть фото в бикини
"Сияние солнца встречает сияние беременности". Модель Грэм выложила в сеть фото в бикини
Вакарчук рассказал, когда выпустит новый альбом
Вакарчук рассказал, когда выпустит новый альбом
"Девочка", "Совершенно потрясающе". 55-летняя Синди Кроуфорд показала фото в купальнике
"Девочка", "Совершенно потрясающе". 55-летняя Синди Кроуфорд показала фото в купальнике
Звезда сериала "Викинги" приехала в Киев с родителями
Звезда сериала "Викинги" приехала в Киев с родителями
"Я больше ничего никому не доказываю". Олимпийская чемпионка Баюл отказалась от украинского гражданства
"Я больше ничего никому не доказываю". Олимпийская чемпионка Баюл отказалась от украинского гражданства
Тищенко принял спортивный челлендж в вышиванке от Зеленского
Тищенко принял спортивный челлендж в вышиванке от Зеленского
"Еле стоит, бедная", "Набубенились друзья". Волочкова опубликовала видео с другом
"Еле стоит, бедная", "Набубенились друзья". Волочкова опубликовала видео с другом
"Выбрала самые жопные кадры для этого поста". Maruv ответила хейтерам
"Выбрала самые жопные кадры для этого поста". Maruv ответила хейтерам
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мерзость", "Писец полный", "Фу, как противно смотреть!", "Еще бы использованный тампон выложила". Волочкова показала ступни со слезшей кожей
"Мерзость", "Писец полный", "Фу, как противно смотреть!", "Еще бы использованный тампон выложила". Волочкова показала ступни со слезшей кожей
"Секси-бомба", "Да уж, телочка отпад". Настя Каменских показала фигуру в мини-бикини
"Секси-бомба", "Да уж, телочка – отпад". Настя Каменских показала фигуру в мини-бикини
Maruv в эротическом образе широко развела ноги перед Киркоровым
Maruv в эротическом образе широко развела ноги перед Киркоровым
"Господи, какие красавцы!", "А где девки?" Цискаридзе с шестью парнями в плавках показали шпагаты
"Господи, какие красавцы!", "А где девки?" Цискаридзе с шестью парнями в плавках показали шпагаты
"Сексуальная морячка", "Вы выйдете замуж за иностранца". Леся Никитюк показала фигуру в облегающем мини-платье
"Сексуальная морячка", "Вы выйдете замуж за иностранца". Леся Никитюк показала фигуру в облегающем мини-платье
"Доченька – чудо", "Сама нежность". Орбакайте выложила в сеть семейное фото
"Доченька – чудо", "Сама нежность". Орбакайте выложила в сеть семейное фото
  10 вкусных тортов из печенья, которые не нужно печь
10 вкусных тортов из печенья, которые не нужно печь
"Какой он великолепный красавец, несмотря на возраст!" Высоцкая показала фото мужа в день его 84-летия
"Какой он великолепный красавец, несмотря на возраст!" Высоцкая показала фото мужа в день его 84-летия
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS