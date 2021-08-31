Волкер назвал условие, при котором США могут присоединиться к переговорам в нормандском формате

Волкер считает, что РФ и Франция "точно не захотели бы" участия США в нормандском формате Фото: ЕРА

Об этом бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал каналу "Дом" в интервью, которое вышло 30 августа.

"Нормандский формат был создан Францией и Германией совместно с Украиной и Россией. Мне кажется, если спросить какую-либо из сторон, кроме Украины, – они бы не захотели добавлять США в нормандский формат. Россия точно не захотела бы. Франция не захотела бы", – сказал Волкер.

Он считает не самым важным вопрос, в каком формате США будут участвовать в переговорном процессе.

"Реальная проблема здесь в том, чтобы прямо сейчас изменить счет с Россией. Россия считает, что она может продолжать агрессию против Украины с относительно небольшими затратами, и без сопротивления со стороны Франции и Германии, и без изменений в контексте переговоров. Поэтому она и продолжает. Что должны сделать Соединенные Штаты, так это сыграть ведущую дипломатическую роль, убедив Францию, Германию, НАТО, ЕС, Великобританию, Канаду – всех вместе, чтобы они давали отпор российской агрессии, чтобы Россия увидела, что ее ситуация меняется и ухудшается. Нельзя просто так продолжать агрессию и не нести никаких расходов или не иметь потерь", – подчеркнул Волкер.

Дипломат добавил, что в результате давления РФ будет вынуждена пойти на эффективные переговоры. Когда Россия захочет "найти решение", оно уже должно "быть на столе", отметил Волкер. По его мнению, Минские соглашения создают основу для такого решения.

"Россия просто не хочет [выполнять договоренности по Донбассу]. Поэтому нужно сделать так, чтобы для России счет и цена изменились. И дело вовсе не в формате. Речь идет о мобилизации давления на Россию, чтобы заставить ее понять, что такая политика обойдется ей слишком дорого", – отметил Волкер.

Он считает, что США нужно больше вовлекать в процесс урегулирования конфликта. В первую очередь для этого, по мнению дипломата, необходимо назначить спецпредставителя США по вопросам Украины.

"Должен быть назначен уполномоченный, который бы нес ответственность за все, что касается урегулирования конфликта, – как это было у меня, когда я выполнял работу по взаимодействию с Францией, Германией, НАТО, ОБСЕ, ЕС, Россией, Канадой, Великобританией. Но сейчас существует определенный пробел, и такая ситуация продолжается уже несколько лет. Я считаю очень важным, чтобы США занялись этим вопросом более активно", – добавил он.