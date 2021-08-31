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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Волкер назвал условие, при котором США могут присоединиться к переговорам в нормандском формате

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Волкер считает, что РФ и Франция "точно не захотели бы" участия США в нормандском формате
Волкер считает, что РФ и Франция "точно не захотели бы" участия США в нормандском формате
Фото: ЕРА

Для того, чтобы США могли присоединиться к переговорному процессу по урегулированию конфликта на Донбассе в нормандском формате, необходимо согласие всех его участников.

Об этом бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал каналу "Дом" в интервью, которое вышло 30 августа. 

"Нормандский формат был создан Францией и Германией совместно с Украиной и Россией. Мне кажется, если спросить какую-либо из сторон, кроме Украины, – они бы не захотели добавлять США в нормандский формат. Россия точно не захотела бы. Франция не захотела бы", – сказал Волкер. 

Он считает не самым важным вопрос, в каком формате США будут участвовать в переговорном процессе. 

"Реальная проблема здесь в том, чтобы прямо сейчас изменить счет с Россией. Россия считает, что она может продолжать агрессию против Украины с относительно небольшими затратами, и без сопротивления со стороны Франции и Германии, и без изменений в контексте переговоров. Поэтому она и продолжает. Что должны сделать Соединенные Штаты, так это сыграть ведущую дипломатическую роль, убедив Францию, Германию, НАТО, ЕС, Великобританию, Канаду – всех вместе, чтобы они давали отпор российской агрессии, чтобы Россия увидела, что ее ситуация меняется и ухудшается. Нельзя просто так продолжать агрессию и не нести никаких расходов или не иметь потерь", – подчеркнул Волкер. 

Дипломат добавил, что в результате давления РФ будет вынуждена пойти на эффективные переговоры. Когда Россия захочет "найти решение", оно уже должно "быть на столе", отметил Волкер. По его мнению, Минские соглашения создают основу для такого решения. 

"Россия просто не хочет [выполнять договоренности по Донбассу]. Поэтому нужно сделать так, чтобы для России счет и цена изменились. И дело вовсе не в формате. Речь идет о мобилизации давления на Россию, чтобы заставить ее понять, что такая политика обойдется ей слишком дорого", – отметил Волкер. 

Он считает, что США нужно больше вовлекать в процесс урегулирования конфликта. В первую очередь для этого, по мнению дипломата, необходимо назначить спецпредставителя США по вопросам Украины. 

"Должен быть назначен уполномоченный, который бы нес ответственность за все, что касается урегулирования конфликта, – как это было у меня, когда я выполнял работу по взаимодействию с Францией, Германией, НАТО, ОБСЕ, ЕС, Россией, Канадой, Великобританией. Но сейчас существует определенный пробел, и такая ситуация продолжается уже несколько лет. Я считаю очень важным, чтобы США занялись этим вопросом более активно", – добавил он. 

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

О необходимости привлечь к переговорам Соединенные Штаты представители Украины заявляли еще в начале 2015 года. Пятый президент Украины Петр Порошенко говорил в 2017 году, что переговорный процесс координировали с США.

В октябре 2016 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не против привлечения США в нормандский формат. После того как президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году подтвердил желание страны вовлечь в переговорный процесс США, спикер Путина Дмитрий Песков сказал, что об участии американской стороны в переговорах по Донбассу "речь не идет".

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает вполне приемлемым участие США как в нормандском формате, так и в работе трехсторонней контактной группы.

Выступая на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине 12 июля Зеленский говорил, что действительно хотел бы, чтобы США помогали Украине в решении вопроса мирного урегулирования на Донбассе и деоккупации территорий. "Это будет в нормандском формате – если участники нормандского формата будут за, а Украина точно поддерживает, или же это будет в другом формате – это уже вопрос переговоров", – отмечал президент.

Зеленский в ночь на 31 августа прибыл в Вашингтон. Завтра он встречается с президентом США Джо Байденом. Главной темой встречи Зеленского с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, подчеркивал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, США, Германия, Украина, Франция, Джо Байден, диплом, Вашингтон, Минские соглашения, нормандский формат, Владимир Зеленский, война в Украине, дипломаты, Курт Волкер, давление
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