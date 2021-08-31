Зеленский прибыл с визитом в США

В повестке дня визита – встреча Зеленского с главой Белого дома Джо Байденом "в формате один на один и в расширенном составе делегаций".

"Также состоится ряд важных встреч президента Украины с американскими чиновниками. Как планируется, представители Украины и США подпишут ряд документов", – говорится в сообщении.

В ОПУ отметили, что программа визита "рассчитана на несколько дней и охватит ряд городов на Восточном и Западном побережьях США".

"Впереди – насыщенная программа: запуск аудиогида на украинском языке в усадьбе первого президента Соединенных Штатов Джорджа Вашингтона "Маунт-Вернон" и встреча с женщинами Power Women, открытие "Украинского дома", посещение музея Холокоста, рабочие встречи в Стэнфордском университете и в управлении образования Сан-Франциско, визит в художественную галерею De Young и многое другое", – написала в Facebook первая леди Зеленская.