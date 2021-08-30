Встречу Зеленского и Байдена перенесли по просьбе США, это связано с ультиматумом "Талибана" – Никифоров

Никифоров сказал, что Украина отнеслась "с абсолютным пониманием" к просьбе перенести еще на один день встречу Зеленского и Байдена Фото: president.gov.ua

"Перенос встречи Зеленского и Байдена с 31 августа на 1 сентября Офисом президента подтверждается. Это связано с просьбой США. 31 августа истекает ультиматум "Талибана" или срок эвакуации иностранных граждан из аэропорта Кабула – именно то время, которое дал "Талибан". И американская сторона попросила перенести наш визит на один день в связи с этим и весь день посвятить этой важной для американской стороны теме", – сказал Никифоров.

Украинская сторона к просьбе Вашингтона отнеслась "с абсолютным пониманием", подчеркнул пресс-секретарь Зеленского.

"Мы наших партнеров поддерживаем. Мы понимаем, что вопросы безопасности всегда на первом месте, поэтому ответили согласием на просьбу США о переносе на один день", – добавил он.

Никифоров рассказал, что программа визита полностью изменилась.

"Относительно других встреч Зеленского в США – некоторые произойдут по времени ранее изначально запланированных, другие – позже. Программа полностью поменялась, но это не значит, что что-то оттуда выпало", – сказал Никифоров.

По его словам, Зеленский вылетел в США сегодня утром. После прилета президент два дня проведет в Вашингтоне, потом посетит Калифорнию.