Встречу Зеленского и Байдена перенесли по просьбе США, это связано с ультиматумом "Талибана" – Никифоров

"Перенос встречи Зеленского и Байдена с 31 августа на 1 сентября Офисом президента подтверждается. Это связано с просьбой США. 31 августа истекает ультиматум "Талибана" или срок эвакуации иностранных граждан из аэропорта Кабула – именно то время, которое дал "Талибан". И американская сторона попросила перенести наш визит на один день в связи с этим и весь день посвятить этой важной для американской стороны теме", – сказал Никифоров.
Украинская сторона к просьбе Вашингтона отнеслась "с абсолютным пониманием", подчеркнул пресс-секретарь Зеленского.
"Мы наших партнеров поддерживаем. Мы понимаем, что вопросы безопасности всегда на первом месте, поэтому ответили согласием на просьбу США о переносе на один день", – добавил он.
Никифоров рассказал, что программа визита полностью изменилась.
"Относительно других встреч Зеленского в США – некоторые произойдут по времени ранее изначально запланированных, другие – позже. Программа полностью поменялась, но это не значит, что что-то оттуда выпало", – сказал Никифоров.
По его словам, Зеленский вылетел в США сегодня утром. После прилета президент два дня проведет в Вашингтоне, потом посетит Калифорнию.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что визит Зеленского в США начнется 30 августа, а его повестка будет включать "ряд важных мероприятий в Вашингтоне и штате Калифорния".
Встречу Зеленского и Байдена уже переносили дважды: сначала – с 30-го на 31 августа, а потом – на 1 сентября.
По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, основные составляющие встречи двух лидеров в Белом доме уже распланированы и согласованы сторонами. В Вашингтоне также пройдут встречи с руководителями ключевых для украинского-американских отношений министерств и две презентации с участием Зеленского и его супруги Елены, состоится открытие Украинского дома.
Главной темой встречи Зеленского с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, подчеркивал Кулеба.
5 июля на форуме "Украина 30" Зеленский рассказал о своих ожиданиях от визита в Вашингтон: "Он должен быть содержательным прежде всего. Это не туризм. Визит должен быть максимально наполненным и, что самое главное, результативным".
В Афганистане ситуация с безопасностью ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.
На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. По информации американских военных на 26 августа, из Афганистана вывезли более 104 тыс. человек. СМИ писали, что ждать эвакуации могут еще 250 тыс. афганцев.
Крайний срок эвакуации, установленный Байденом – 31 августа. Кроме того, пресс-секретарь "Талибана" Забихулла Муджахид говорил 25 августа, что талибы хотят завершить вывод иностранных войск и эвакуацию до 31 августа. После этого они "займут другую позицию", заявил он, сообщает Sky News.