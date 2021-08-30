"Cерьезный кризис только начинается". В ООН спрогнозировали развитие ситуации в Афганистане после эвакуации

"Несомненно, эвакуация спасла десятки тысяч жизней, эти усилия достойны похвалы. Но когда она завершится, большинство афганцев, а это около 39 млн человек, останутся внутри страны. Им нужно, чтобы мы, правительства, гуманитарные организации и простые граждане, оставались с ними и не сбивались с курса [...] Cерьезный гуманитарный кризис только начинается", – отметил Гранди.
Некоторым афганцам придется искать безопасность за рубежом, поэтому границы Афганистана должны быть открыты. По словам Гранди, граничащие с Афганистаном страны нужно поддерживать, поскольку они могут столкнуться с новым потоком беженцев. В частности, Иран и Пакистан приняли 2,2 млн афганцев.
"Воздушные перевозки из Кабула завершатся в считанные дни, и трагедия больше не будет так заметна. Но это по-прежнему будет повседневной реальностью для миллионов афганцев", – заключил верховный комиссар ООН.
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.
На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что поначалу в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.
Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.
После захвата страны талибами из Афганистана, по оценкам НАТО, эвакуировались 18 тыс. человек. Соединенные Штаты эвакуировали более 4 тыс. владельцев американских паспортов и их семьи.
Пресс-секретарь "Талибана" Забихулла Муджахид говорил 25 августа, что талибы хотят, чтобы вывод иностранных войск и эвакуация завершились до 31 августа. После этого они "займут другую позицию", заявил он, сообщил Sky News. Еще 17 августа пресс-секретарь движения Сухаил Шахин говорил, что группировка не будет атаковать военнослужащих США, но те обязаны покинуть Афганистан до 11 сентября.