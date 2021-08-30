В результате авиаудара США в Кабуле погибли члены одной семьи, шестеро из них – дети – СМИ

США нанесли удар с беспилотника, уничтожив в Кабуле автомобиль со взрывчаткой Фото: EPA

В числе погибших была двухлетняя девочка. Погибли также отец семейства и еще несколько детей, два человека получили ранения.

Родственник рассказал, что погибла обычная семья, не имеющая отношения к террористам ИГИЛ.

Американские военные подтвердили, что в результате удара погибли мирные жители. Заявление опубликовано на сайте Центрального командования США.

"Нам известны сообщения о жертвах среди гражданского населения в результате нашего удара по автомобилю в Кабуле. Мы все еще оцениваем результаты этого удара, который, как мы знаем, предотвратил неминуемую угрозу ИГИЛ-Х для аэропорта. Мы знаем, что в результате разрушения транспортного средства произошли значительные и мощные взрывы, свидетельствующие о наличии большого количества взрывчатого материала внутри, что могло привести к дополнительным жертвам", – отметил пресс-секретарь командования Билл Урбан.

По его словам, военные США расследуют ситуацию, которая привела к жертвам среди гражданского населения.

"Мы были глубоко опечалены гибелью ни в чем не повинных людей", – подчеркнул Урбан.

29 августа США нанесли удар с беспилотника, уничтожив в Кабуле автомобиль со взрывчаткой, с помощью которого боевики афганского крыла ИГИЛ ("Исламское государство Хорасан") планировали совершить теракт в аэропорту столицы Афганистана.