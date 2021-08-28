США заявили, что нанесли удар по ИГИЛ в Афганистане

"Сегодня вооруженные силы США провели загоризонтную контртеррористическую операцию против планировщика организации ИГИЛ-Х", – сказал спикер командования капитан Билл Урбан.

По его словам, беспилотный авиаудар нанесли в провинции Нангархар в Афганистане

"Первоначальные признаки указывают на то, что мы убили цель. Нам неизвестно о жертвах среди гражданского населения", – добавил Урбан.

Целью удара был боевик, задействованный в планировании будущих атак, сообщили телеканалу NBC News источники в министерстве обороны США. Был ли он одним из организаторов теракта в аэропорту Кабула 26 августа, не уточняется.

В Пентагоне утверждают, что во время удара боевик ехал в автомобиле с сообщником по изолированной местности. США использовали беспилотник MQ-9 Reaper и боеприпасы, "которые были выбраны с учетом точности и минимизации потерь среди гражданского населения", заявили чиновники минобороны.

Байден одобрил нанесение удара по ИГИЛ-Х в Афганистане, сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленного чиновника.

Об авиаударе сообщили на следующий день после того, как президент США Джо Байден пообещал отомстить за теракт в Кабуле и приказал атаковать объекты боевиков ИГИЛ. По его словам, пока нет доказательств сговора между ИГИЛ и "Талибаном", но это не означает, что он доверяет талибам.