В Белом доме заявили о высокой вероятности нового теракта в аэропорту Кабула "в ближайшие 24–36 часов"

"Ситуация на местах продолжает оставаться крайне опасной, угроза террористических атак на аэропорт остается высокой. Наши командиры сообщили мне, что атака весьма вероятна в ближайшие 24–36 часов", – отметил Байден.

Глава Белого дома приказал "принять все возможные меры" для защиты американских военнослужащих в Афганистане.

По словам Байдена, несмотря на опасную ситуацию в Кабуле, США продолжают операцию по эвакуации граждан.

"Вчера мы вывели еще 6800 человек, в том числе сотни американцев. И сегодня мы обсудили продолжающуюся подготовку, чтобы помочь людям продолжать покидать Афганистан после ухода наших военных", – резюмировал Байден.