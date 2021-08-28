США начали вывод войск из аэропорта Кабула – Пентагон

Кирби не уточнил, сколько военных США сейчас находятся в Афганистане Фото: EPA

В то же время Кирби не уточнил, сколько военных США сейчас находятся в Афганистане.

15 августа президент Соединенных Штатов Джо Байден объявлял, что в Афганистан будут направлены 5 тыс. американских военных для безопасного вывода из страны представителей США и тех, кто им помогал. По его словам, представителей группировки "Талибан" предупредили, что любые действия с их стороны на территории Афганистана, которые ставят под угрозу персонал США и американскую миссию там, "будут встречены быстрыми и сильными" военными ударами США.

16 августа в Пентагоне заявляли, что в Кабул отправится еще 1 тыс. американских военнослужащих, общая численность американских солдат в Кабуле составит около 6 тыс. человек.

23 августа "Талибан" пригрозил последствиями, если военнослужащие США не покинут Афганистан до 31 августа. В Пентагоне сказали, что ознакомлены с публичным заявлением группировки.