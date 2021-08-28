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США начали вывод войск из аэропорта Кабула – Пентагон

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Кирби не уточнил, сколько военных США сейчас находятся в Афганистане
Кирби не уточнил, сколько военных США сейчас находятся в Афганистане
Фото: EPA

Соединенные Штаты Америки начали вывод войск из аэропорта Кабула. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, сообщило Reuters 28 августа.

В то же время Кирби не уточнил, сколько военных США сейчас находятся в Афганистане.

15 августа президент Соединенных Штатов Джо Байден объявлял, что в Афганистан будут направлены 5 тыс. американских военных для безопасного вывода из страны представителей США и тех, кто им помогал. По его словам, представителей группировки "Талибан" предупредили, что любые действия с их стороны на территории Афганистана, которые ставят под угрозу персонал США и американскую миссию там, "будут встречены быстрыми и сильными" военными ударами США.

16 августа в Пентагоне заявляли, что в Кабул отправится еще 1 тыс. американских военнослужащих, общая численность американских солдат в Кабуле составит около 6 тыс. человек.

23 августа "Талибан" пригрозил последствиями, если военнослужащие США не покинут Афганистан до 31 августа. В Пентагоне сказали, что ознакомлены с публичным заявлением группировки.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

17 августа "Талибан" дал первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещал, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердил всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявил, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".

25–26 августа США и Великобритания предупреждали о возможном теракте в аэропорту Кабула и призывали своих граждан не находиться там. Ряд стран начали сворачивать эвакуацию.

26 августа в Кабуле произошел теракт. У аэропорта Кабула террорист-смертник подорвал бомбу, началась стрельба. Изначально Пентагон сообщил о двух взрывах – у ворот аэропорта и возле отеля неподалеку – и двух смертниках, но 27 августа опроверг эту информацию, заявив, что взрыв был только один. Известно о 170 погибших, включая 13 американских военных, и более 200 раненых.

Группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв у ворот аэропорта и стрельбу.

Президент США Джо Байден пообещал отомстить за теракт в Кабуле и приказал атаковать объекты боевиков ИГИЛ. По его словам, пока нет доказательств сговора между ИГИЛ и "Талибаном", но это не означает, что он доверяет талибам.

27 августа США нанесли авиаудар по представителю афганского крыла ИГИЛ ("Исламское государство Хорасан") в провинции Нангархар.

Теги: США, Афганистан, Пентагон, аэропорт, военные, эвакуация, Талибан, талибы, Кабул, Джон Кирби, военнослужащий, безопасность, брифинг, приход талибов к власти в Афганистане 2021
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