В ходе авиаудара США по ИГИЛ в Афганистане погибли два террориста, среди гражданских жертв нет – Пентагон

Он объяснил, что речь идет о "планировщике" и "фасилитаторе" (так называют человека, обеспечивающего успешную групповую коммуникацию) и одного этого достаточно, чтобы считать операцию успешной.

По словам представителя Пентагона, во время авиаудара по ИГИЛ-Х один террорист получил ранения.

Сообщений о жертвах среди гражданских лиц нет, подчеркнул Тейлор.

Он отметил, что авиаудар сразу после гибели американских военных в результате взрыва в Кабуле – "это не совпадение".

Авиаудар был нанесен в восточном районе Афганистана, граничащем с Пакистаном.