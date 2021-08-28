Украина действует эффективнее, чем часть стран НАТО – Енин об эвакуации из Афганистана

"Украина не оставляет своих людей. Это один из главных принципов стратегии внешней политики, которую имеет на сегодняшний день Украина. Мы действуем эффективно и часто эффективнее, чем значительное количество стран – членов НАТО. Мы продемонстрировали в эти дни, что ценность людей, их жизнь и здоровье являются действительно первоочередным приоритетом нашего государства", – сказал украинский дипломат.

По его словам, украинцев эвакуировали "фактически из афганского ада".

"Мы продолжаем эту работу, несмотря на сверхсложные условия, с которыми мы сталкиваемся. Безусловно, к нам обращаются и наши международные партнеры, чтобы предоставить помощь в эвакуации их граждан. Для нас ключевым приоритетом являются граждане Украины. Тем не менее, если есть свободные места, мы предоставляем руку помощи другим нашим международным партнерам", – объяснил Енин.

Сегодня в аэропорту Борисполь приземлился украинский самолет Ил-76МД, в котором находились эвакуированные из Афганистана люди. Точное число пассажиров не указывалось, но министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил вечером 27 августа, что обратились и ожидают эвакуации около 90 украинцев и членов их семей.

До этого Украина уже эвакуировала из Афганистана более 250 украинцев, членов их семей и иностранных граждан. Украина совершила три эвакуационных рейса из Афганистана: первый – в ночь на 16 августа, второй – в ночь на 22 августа, третий – днем 23 августа. Первыми двумя эвакуировали более 160 человек, 36 из них – украинцы, во время последнего – еще 98, в том числе 41 украинца. Кроме того, как рассказал посол Украины в Таджикистане и Афганистане (по совместительству) Василий Серватюк, 20 граждан Украины покинули Афганистан на самолетах других стран.