В Борисполе приземлился еще один эвакуационный рейс из Кабула. Видео

Это самолет Ил-76МД Вооруженных сил Украины, он доставил украинцев и иностранцев, отмечает телеканал. Общественное обнародовало в Twitter видео посадки самолета.

У Борисполі приземлився літак з евакуйованими людьми з Кабула pic.twitter.com/pj9NoA0ap3 — СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ * (@suspilne_news) August 28, 2021

Сколько человек забрали на борту Ил-76МД, пока неизвестно.

Украина уже эвакуировала из Афганистана более 250 украинцев, членов их семей и иностранных граждан. Украина совершила три эвакуационных рейса из Афганистана: первый – в ночь на 16 августа, второй – в ночь на 22 августа, третий – днем 23 августа. Первыми двумя эвакуировали более 160 человек, 36 из них – украинцы, во время последнего – еще 98, в том числе 41 украинца. Кроме того, как рассказал посол Украины в Таджикистане и Афганистане (по совместительству) Василий Серватюк, 20 граждан Украины покинули Афганистан на самолетах других стран.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вечером 27 августа говорил, что обратились в посольство и ожидают эвакуации около 90 украинцев и членов их семей. Серватюк сказал в тот же день, что, по последним данным, в Афганистане остаются более 230 граждан Украины и их родственников.