"Самолет вдруг выходит на рулежку и вылетает без наших граждан". Кулеба рассказал о "захвате" украинского самолета в Афганистане

Кулеба: Ничего более сложного, чем эвакуация из Афганистана, в профессиональной жизни не испытывал Фото: EPA

23 августа замминистра иностранных дел Евгений Енин рассказывал, что 15 августа "у нас фактически украли самолет – он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев". На следующий день информацию о захвате опроверг спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко – он подчеркнул, что все самолеты, которые Украина привлекала к эвакуации своих граждан из Афганистана, благополучно вернулись, а Енин просто объяснял уровень трудностей, с которыми сталкивались украинские дипломаты при организации процесса эвакуации.

Министр, в свою очередь, признался, что "ничего более сложного, чем эвакуация из Афганистана, в профессиональной жизни не испытывал". По его словам, вылет каждого самолета "сопровождался страшными проблемами" – например, самолет, возле которого собирались украинцы, штурмовали другие желающие покинуть страну, так что стюардам приходилось запирать двери, чтобы не пропустить внутрь толпу. В других случаях офицеры разведки, которые прибыли в Афганистан с военным самолетом, "просто за шкирки хватали людей, вытаскивали украинцев из толпы, чтобы они могли попасть на борт".

В случае же с якобы похищенным самолетом, как рассказал Кулеба, частная авиакомпания нарушила договоренности.

"Самолету говорят: в 6.00 к вам подвезут группу пассажиров, ждите – и вы вылетаете. Но ночь, все же бегают, ищут какие-то возможности вылететь... Самолет внезапно выходит на рулежку и вылетает без наших граждан", – рассказал Кулеба.

По его словам, самолет был буквально развернут в воздухе на полпути к Украине "из-за того, что на его борту не было граждан Украины – взяли с десяток родственников своих, членов своих семей и решили нарушить договоренности и вывезти только своих родственников".

Украина, отметил министр, отказалась принимать борт без своих граждан.

Украина совершила три эвакуационных рейса из Афганистана: первый – в ночь на 16 августа, второй – в ночь на 22 августа, третий – днем 23 августа. Первыми двумя эвакуировали более 160 человек, 36 из них – украинцы, во время последнего – еще 98, в том числе 41 украинца. 25 августа в МИД сообщали, что в Афганистане остаются около 90 граждан Украины.