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"Самолет вдруг выходит на рулежку и вылетает без наших граждан". Кулеба рассказал о "захвате" украинского самолета в Афганистане

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Кулеба: Ничего более сложного, чем эвакуация из Афганистана, в профессиональной жизни не испытывал
Кулеба: Ничего более сложного, чем эвакуация из Афганистана, в профессиональной жизни не испытывал
Фото: EPA

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Украина 24" 27 августа пояснил инцидент с якобы похищением украинского самолета в Афганистане.

23 августа замминистра иностранных дел Евгений Енин рассказывал, что 15 августа "у нас фактически украли самолет – он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев". На следующий день информацию о захвате опроверг спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко – он подчеркнул, что все самолеты, которые Украина привлекала к эвакуации своих граждан из Афганистана, благополучно вернулись, а Енин просто объяснял уровень трудностей, с которыми сталкивались украинские дипломаты при организации процесса эвакуации. 

Министр, в свою очередь, признался, что "ничего более сложного, чем эвакуация из Афганистана, в профессиональной жизни не испытывал". По его словам, вылет каждого самолета "сопровождался страшными проблемами" – например, самолет, возле которого собирались украинцы, штурмовали другие желающие покинуть страну, так что стюардам приходилось запирать двери, чтобы не пропустить внутрь толпу. В других случаях офицеры разведки, которые прибыли в Афганистан с военным самолетом, "просто за шкирки хватали людей, вытаскивали украинцев из толпы, чтобы они могли попасть на борт".

В случае же с якобы похищенным самолетом, как рассказал Кулеба, частная авиакомпания нарушила договоренности. 

"Самолету говорят: в 6.00 к вам подвезут группу пассажиров, ждите – и вы вылетаете. Но ночь, все же бегают, ищут какие-то возможности вылететь... Самолет внезапно выходит на рулежку и вылетает без наших граждан", – рассказал Кулеба.

По его словам, самолет был буквально развернут в воздухе на полпути к Украине "из-за того, что на его борту не было граждан Украины – взяли с десяток родственников своих, членов своих семей и решили нарушить договоренности и вывезти только своих родственников".

Украина, отметил министр, отказалась принимать борт без своих граждан.

Украина совершила три эвакуационных рейса из Афганистана: первый – в ночь на 16 августа, второй – в ночь на 22 августа, третий – днем 23 августа. Первыми двумя эвакуировали более 160 человек, 36 из них – украинцы, во время последнего – еще 98, в том числе 41 украинца. 25 августа в МИД сообщали, что в Афганистане остаются около 90 граждан Украины.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

Пресс-секретарь "Талибана" Забихулла Муджахид говорил 25 августа, что талибы хотят, чтобы вывод иностранных войск и эвакуация завершились до 31 августа. После этого они "займут другую позицию", цитирует его Sky News. 17 августа представитель "Талибана" Сухаил Шахин говорил также, что группировка не будет атаковать военнослужащих США, но те обязаны покинуть Афганистан до 11 сентября. 

25–26 августа США и Великобритания предупреждали о возможном теракте в аэропорту Кабула и призывали своих граждан не находиться там. Ряд стран начали сворачивать эвакуацию. Однако, несмотря на предупреждения, 26 августа у ворот аэропорта оставались толпы людей, сообщало агентство Reuters.

26 августа в Кабуле произошел теракт. У аэропорта Кабула террорист-смертник подорвал бомбу, началась стрельба. Изначально Пентагон сообщил о двух взрывах – у ворот аэропорта и возле отеля неподалеку – и двух смертниках, но 27 августа опроверг эту информацию, заявив, что взрыв был только один. Известно о 170 погибших и более 200 раненых.

Группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв у ворот аэропорта и стрельбу.

Теги: МИД, Афганистан, МИД Украины, самолет, аэропорт, эвакуация, Дмитрий Кулеба, Кабул, украинцы, приход талибов к власти в Афганистане 2021
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