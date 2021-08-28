В Афганистане остаются еще около 230 украинцев и их родственников – посол Украины

По его словам, этнических украинцев среди них только двое – это две женщины, которые вышли замуж в Афганистане и проживали там на постоянной основе.

"Остальные – этнические афганцы, которые имеют в Украине родственников и в силу различных причин в настоящее время находятся на афганской территории", – пояснил посол.

Он отметил, что из соображений безопасности Украина использует маршруты, способы эвакуации без использования аэропорта как места сбора, украинцы "не днюют и не ночуют в кабульском аэропорту", который сейчас является самым опасным местом в афганской столице.

В своем Facebook Серватюк добавил, что часть проблем с эвакуацией возникла из-за того, что многие граждане Украины – этнические афганцы не оформили украинское гражданство для своих маленьких детей.

В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вечером 27 августа в эфире "Украина 24" говорил, что обратились в посольство и ожидают эвакуации около 90 украинцев и членов их семей. Это же число в МИД называли 25 августа.

Министр сообщил, что Украина сейчас находится "в стадии очередного этапа эвакуации" – раскрывать детали пока нельзя, но "вскоре будут новости". Он также добавил, что после 31 августа, когда иностранные войска покинут страну, эвакуация продолжится, "но договариваться надо будет не с британцами и американцами, которые сейчас контролируют аэропорт, а с талибами или назначенными ими людьми".

Кулеба отметил, что "ничего более сложного, чем эвакуация из Афганистана, в профессиональной жизни не испытывал".

Украина уже эвакуировала из Афганистана более 250 украинцев, членов их семей и иностранных граждан. Украина совершила три эвакуационных рейса из Афганистана: первый – в ночь на 16 августа, второй – в ночь на 22 августа, третий – днем 23 августа. Первыми двумя эвакуировали более 160 человек, 36 из них – украинцы, во время последнего – еще 98, в том числе 41 украинца. Кроме того, как рассказал Серватюк, 20 граждан Украины покинули Афганистан на самолетах других стран.