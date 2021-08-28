Кулеба: Сейчас у Украины отношений с талибами нет и быть не может

"Сейчас отношений с талибами нет и быть не может, потому что большинством стран мира эта организация признана террористической. Мы не поддерживаем дипломатических связей с ними, но безусловно, ради жизни и безопасности граждан [готовы к определенному взаимодействию], чтобы координировать эвакуацию. Но это никоим образом не свидетельствует об их международном признании", – сказал дипломат.

В то же время он отметил, что сейчас иностранные войска покидают аэропорт в Кабуле, и хотя после 31 августа эвакуация продолжится, договариваться надо будет "не с британцами и американцами, которые сейчас контролируют аэропорт, а с талибами или назначенными ими людьми".

Начальник Генштаба Великобритании Ник Картер в середине августа заявил, что "Талибан" мог измениться за 20 лет и отойти от "средневекового стиля управления". Он предполагает, что им можно дать шанс показать себя.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 15 августа заявлял о нежелании признания власти "Талибана" в Кабуле. "Я считаю важным, чтобы Запад действовал коллективно по этому вопросу. Никто не желает, чтобы Афганистан стал снова гнездом терроризма", – отмечал он.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал победу талибов в Афганистане, отметив, что это не означает официального признания их власти. Он сообщил, что Евросоюзу придется вести диалог с новой властью страны, для чего в Афганистан прибудет делегация ЕС.