"Не обучены обращаться с женщинами". Талибы призвали афганских женщин оставаться дома

С 1996-го по 2001 год "Талибан" насаждал законы шариата в собственной строгой интерпретации Фото: ЕРА

По его словам, это временное требование. Муджахид отметил, что силы безопасности "Талибана" "не обучены тому, как обращаться с женщинами".

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что соблюдение прав женщин в Афганистене является "основной красной линией" для талибов.

В интервью The New York Times, которое вышло 25 августа, Муджахид завил, что талибы не будут восстанавливать жесткие порядки, которые ограничивают права женщин. По его словам, опасения, что талибы заставят их оставаться дома и закрывать лица, – безосновательны.

Пресс-секретарь талибов добавил, что женщинам не нужны опекуны для выхода из дома. Сопровождать афганских женщин должен мужчина, в случае поездки на три и более дня.

"Талибан" был у власти в Афганистане с 1996-го по 2001 год, группировка насаждала законы шариата в собственной строгой интерпретации. Девушки старше 10 лет и женщины не имели права учиться, работать и выходить на улицу без сопровождения мужа или родственника мужского пола, отмечает "ВВС News Україна".

Женщины должны были носить паранджу. Контролировало поведение женщин министерство по пропаганде добродетели и предотвращения греха. Его сотрудники ездили по стране, публично унижали и били женщин. Женщин, которых обвинили в измене, забивали камнями до смерти.