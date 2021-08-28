В субботу в Украину прибудут в общей сложности три самолета с эвакуированными из Афганистана – МИД Украины

Два самолета уже прибыли сегодня в Украину Фото: president.gov.ua

"На сегодняшний день планируется посадка трех бортов, на борту которых находятся около 360 человек. По предварительной информации ГУР (Главного управления разведки. – "ГОРДОН") Министерства обороны, около 80 граждан Украины на борту. После того как состоятся все процедуры, проверка документов, мы сможем предоставить более точную информацию", – сказал дипломат.

Посадка третьего борта ожидается сегодня вечером, отметил Енин.

"Рассадка" проходила в том числе в столице Пакистана Исламабаде, уточнил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его данным, речь идет о двух гражданских бортах и одном военном самолете.

Два самолета с эвакуированными из Афганистана уже приземлились в аэропорту Борисполь.

На одном из них – 75 человек, сообщил журналистам министр обороны Украины Андрей Таран.