США атаковали автомобиль в Кабуле из-за угрозы теракта со стороны ИГИЛ – Пентагон

"Вооруженные силы США осуществили сегодня в целях самозащиты авиаудар с беспилотного летательного аппарата по машине в Кабуле, устранив непосредственную угрозу со стороны ИГИЛ ("Исламское государство Хорасан") международному аэропорту имени Хамида Карзая", – отмечается в документе.

В США уверены, что успешно поразили цель.

"Вторичные взрывы от автомобиля указали на наличие в нем значительного количества взрывчатого материала", – подчеркнул Урбан.

Пресс-секретарь "Талибана" Забихулла Муджахид сказал в комментарии Sky News, что военный авиаудар США был нанесен по террористу-смертнику, который хотел атаковать аэропорт Кабула. Он добавил, что во время авиаудара этот человек находился в автомобиле.

Afghanistan Times сообщила о семи жертвах авиаудара США, включая смертника. В то же время, по информации газеты, в ходе другого инцидента – попадания ракеты в дом в жилом районе PD-15 Кабула – по меньшей мере шесть людей были убиты и несколько человек получило ранения.