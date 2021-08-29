США продолжат наносить удары по террористам ИГИЛ в Афганистане – Байден

Отмечается, что в субботу утром Байден обсудил со своей командой по нацбезопасности и военными авиаудар, нанесенный накануне американскими ВС в провинции Нангархар (Афганистан).

В Пентагоне сообщали, что в ходе авиаудара погибли два террориста, среди гражданских жертв нет.

"Я сказал, что мы будем преследовать группировку, ответственную за нападение на наших военных и невинных гражданских в Кабуле, и мы это сделали. Этот удар не был последним. Мы продолжим выслеживать всех причастных к этому ужасному нападению и заставим их заплатить. Мы будем отвечать всякий раз, когда кто-то пытается нанести вред США или атаковать наши войска", – подчеркнул Байден.