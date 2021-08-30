"Стали для нас ангелами". Украинские военные провели в Кабуле операцию по спасению афганских переводчиков

Украина эвакуировала из Кабула афганцев, которые сотрудничали с канадскими военными и журналистами Фото: МВС України / Facebook

Операция была проведена утром 27 августа, через день после того, как последний канадский эвакуационный самолет вылетел из Афганистана и через несколько часов после террористиеского акта возле аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле. Операция координировалась Офисом президента Украины.

После теракта США заявили, что въезд в аэропорт будет разрешен только иностранным гражданам. Несмотря на это, ограничение и риски для коалиционных сил в преддверии запланированного на 31 августа вывода американских военных, украинские военные вышли в Кабул пешком, чтобы сопроводить два микроавтобуса с переводчиками и их семьями на аэродром.

Канадские журналисты отметили, что у украинцев были фотографии номерных знаков микроавтобусов, они окружили и сопровождали машины последние 600 м до аэропорта.

"Колонна вошла [в аэропорт], потому что вышли украинцы. Мы просто отправили им номера наших автомобилей… Они пришли на местный базар, чтобы найти нас. Они сказали: "Украина?" Мы сказали: "Да!" И они затащили нас внутрь", – рассказал 49-летний Мохаммед Шариф Шараф, который, работая переводчиком, 10 лет помогал изданию The Globe освещать события в Афганистане.

В аэропорту 19 афганцев посадили в военный грузовой самолет и вывезли в Исламабад. В столице Пакистана эвакуированных пересадили на зафрахтованный коммерческий самолет и вывезли в Украину.

Благодаря спецоперации Украины граждане Афганистана смогут попасть в Канаду. Власти страны пообещали принять афганцев, которым угрожает опасность на родине, при условии, что они смогут добраться до третьих стран.

Эвакуированные заявили, что ошеломлены тем, что украинцы пошли на риск ради их спасения.

"В течение последнего месяца я пытался, чтобы нас кто-нибудь спас. Мы просили американцев, канадцев, катарцев, всех. И все напрасно. Они боялись выйти. Украинские солдаты стали для нас ангелами. Они проделали исключительную работу. У них большие сердца", – сказал 33-летний Джавед Хакмал, работавший в канадском спецназе в Кандагаре.

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