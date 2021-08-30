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"Стали для нас ангелами". Украинские военные провели в Кабуле операцию по спасению афганских переводчиков

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Украина эвакуировала из Кабула афганцев, которые сотрудничали с канадскими военными и журналистами
Украина эвакуировала из Кабула афганцев, которые сотрудничали с канадскими военными и журналистами
Фото: МВС України / Facebook

Украинские военные провели операцию, благодаря которой смогли эвакуировать из Кабула афганских переводчиков и членов их семей – в общей сложности 19 человек. Об этом 29 августа написало канадское издание The Globe and Mail.

Операция была проведена утром 27 августа, через день после того, как последний канадский эвакуационный самолет вылетел из Афганистана и через несколько часов после террористиеского акта возле аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле. Операция координировалась Офисом президента Украины.

После теракта США заявили, что въезд в аэропорт будет разрешен только иностранным гражданам. Несмотря на это, ограничение и риски для коалиционных сил в преддверии запланированного на 31 августа вывода американских военных, украинские военные вышли в Кабул пешком, чтобы сопроводить два микроавтобуса с переводчиками и их семьями на аэродром.

Канадские журналисты отметили, что у украинцев были фотографии номерных знаков микроавтобусов, они окружили и сопровождали машины последние 600 м до аэропорта.

"Колонна вошла [в аэропорт], потому что вышли украинцы. Мы просто отправили им номера наших автомобилей… Они пришли на местный базар, чтобы найти нас. Они сказали: "Украина?" Мы сказали: "Да!" И они затащили нас внутрь", – рассказал 49-летний Мохаммед Шариф Шараф, который, работая переводчиком, 10 лет помогал изданию The Globe освещать события в Афганистане.

В аэропорту 19 афганцев посадили в военный грузовой самолет и вывезли в Исламабад. В столице Пакистана эвакуированных пересадили на зафрахтованный коммерческий самолет и вывезли в Украину.

Благодаря спецоперации Украины граждане Афганистана смогут попасть в Канаду. Власти страны пообещали принять афганцев, которым угрожает опасность на родине,  при условии, что они смогут добраться до третьих стран.

Эвакуированные заявили, что ошеломлены тем, что украинцы пошли на риск ради их спасения.

"В течение последнего месяца я пытался, чтобы нас кто-нибудь спас. Мы просили американцев, канадцев, катарцев, всех. И все напрасно. Они боялись выйти. Украинские солдаты стали для нас ангелами. Они проделали исключительную работу. У них большие сердца", – сказал 33-летний Джавед Хакмал, работавший в канадском спецназе в Кандагаре.

ВИДЕО
Видео: The Globe and Mail / YouTube
Контекст:

28 августа из Кабула в Международный аэропорт Борисполь прибыло три самолета с эвакуированными украинцами и иностранными гражданами. Всего – около 360 человек, из них около 80 – украинцы.

До этого Украина уже эвакуировала из Афганистана более 250 украинцев, членов их семей и иностранных граждан. Украина совершила три эвакуационных рейса из Афганистана: первый – в ночь на 16 августа, второй – в ночь на 22 августа, третий – днем 23 августа. Первыми двумя эвакуировали более 160 человек, 36 из них – украинцы, во время последнего – еще 98, в том числе 41 украинца. Кроме того, как рассказал посол Украины в Таджикистане и Афганистане (по совместительству) Василий Серватюк, 20 граждан Украины покинули Афганистан на самолетах других стран.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вечером 27 августа говорил, что обратились в посольство и ожидают эвакуации около 90 украинцев и членов их семей. Серватюк сказал в тот же день, что, по последним данным, в Афганистане остаются более 230 граждан Украины и их родственников.

МИД Украины 29 августа сообщил, что всего из Афганистана было эвакуировано более 650 человек.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

17 августа "Талибан" дал первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещал, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердил всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявил, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".

25–26 августа США и Великобритания предупреждали о возможном теракте в аэропорту Кабула и призывали своих граждан не находиться там. Ряд стран начали сворачивать эвакуацию. Однако, несмотря на предупреждения, 26 августа у ворот аэропорта оставались толпы людей, сообщало агентство Reuters.

26 августа в Кабуле произошел теракт. У аэропорта Кабула террорист-смертник подорвал бомбу, началась стрельба. Изначально Пентагон сообщил о двух взрывах – у ворот аэропорта и возле отеля неподалеку – и двух смертниках, но 27 августа опроверг эту информацию, заявив, что взрыв был только один. Известно о 170 погибших и более 200 раненых.

Группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв у ворот аэропорта и стрельбу.

Теги: Украина, Афганистан, Канада, Борисполь, эвакуация, Кабул, спецоперация, приход талибов к власти в Афганистане 2021
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