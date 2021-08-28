Украина эвакуировала из Афганистана более 600 человек – глава Офиса президента

Украина откликнулась на обращение партнеров с просьбой о спасении их граждан, отметил Ермак (третий слева) Фото: Андрій Єрмак / Facebook

"Кроме наших соотечественников, спасали и иностранцев – тех, кто оказался в опасности. Среди них – журналисты и правозащитники, женщины и дети", – написал Ермак.

По его словам, "Украина откликнулась на обращение партнеров с просьбой о спасении их граждан".

"Из-за напряженной ситуации, сложившейся в Афганистане, нашим ребятам [сотрудникам Главного управления разведки] пришлось прорываться в город и так же возвращаться в условиях сильного противодействия, выводя гражданских с собой к месту эвакуации. Обошлось без потерь, и все наши живы и здоровы", – рассказал Ермак.

Глава ОПУ добавил, что Украина не покинет своих граждан, которые еще могут оставаться в других местах Афганистана.

Как сообщило Общественное, в субботу из Кабула в Международный аэропорт Борисполь прибыло три самолета с эвакуированными украинцами и иностранными гражданами. Всего – около 360 человек, из них около 80 – украинцы.

До сегодняшнего дня Украина уже эвакуировала из Афганистана более 250 украинцев, членов их семей и иностранных граждан. Украина совершила три эвакуационных рейса из Афганистана: первый – в ночь на 16 августа, второй – в ночь на 22 августа, третий – днем 23 августа. Первыми двумя эвакуировали более 160 человек, 36 из них – украинцы, во время последнего – еще 98, в том числе 41 украинца. Кроме того, как рассказал посол Украины в Таджикистане и Афганистане (по совместительству) Василий Серватюк, 20 граждан Украины покинули Афганистан на самолетах других стран.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вечером 27 августа говорил, что обратились в посольство и ожидают эвакуации около 90 украинцев и членов их семей. Серватюк сказал в тот же день, что, по последним данным, в Афганистане остаются более 230 граждан Украины и их родственников.