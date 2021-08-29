Tалибы расстреляли известного в Афганистане певца

"Жестокость "Талибана" продолжается. Сегодня они зверски убили певца Фавада Андараби, который просто приносил радость. Он пел о том, что наша прекрасная долина не подчинится талибам", – отметил он.

Taliban’s brutality continues in Andarab. Today they brutally killed folkloric singer, Fawad Andarabi who simply was brining joy to this valley and its people. As he sang here “our beautiful valley….land of our forefathers…” will not submit to Taliban’s brutality. pic.twitter.com/3Jc1DnpqDH — Masoud Andarabi (@andarabi) August 28, 2021

Сын певца в комментарии TimesNow подтвердил информацию об убийстве. Музыканта вывели из его дома в деревне Андараб провинции Баглан и расстреляли.

Это произошло через несколько дней после того, как лидеры "Талибана" ввели в Афганистане новые правила, включая запрет на музыку и требование о сопровождении женщин на улицах. Музыка запрещена в исламе, привел телеканал высказывание пресс-секретаря "Талибана" Забихуллы Муджахида.