Из Афганистана в Украину эвакуировали более 650 граждан – МИД

Речь идет об украинцах, членах их семей, иностранных журналистах, правозащитниках и людях, которым угрожала опасность.

"Украина вошла в круг европейских государств, которые провели наиболее успешные эвакуационные операции из Афганистана", – заявили в МИД.

Согласно инфографике, которую опубликовало министерство, Украина находится на восьмом месте среди стран, которые эвакуировали из Кабула людей. На первом месте Великобритания, она вывезла 15 тыс. граждан, на втором – Германия (5,3 тыс), на третьем – Франция (3 тыс. человек).

28 августа из Кабула в Международный аэропорт Борисполь прибыло три самолета с эвакуированными украинцами и иностранными гражданами. Всего – около 360 человек, из них около 80 – украинцы.

До этого Украина уже эвакуировала из Афганистана более 250 украинцев, членов их семей и иностранных граждан. Украина совершила три эвакуационных рейса из Афганистана: первый – в ночь на 16 августа, второй – в ночь на 22 августа, третий – днем 23 августа. Первыми двумя эвакуировали более 160 человек, 36 из них – украинцы, во время последнего – еще 98, в том числе 41 украинца. Кроме того, как рассказал посол Украины в Таджикистане и Афганистане (по совместительству) Василий Серватюк, 20 граждан Украины покинули Афганистан на самолетах других стран.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вечером 27 августа говорил, что обратились в посольство и ожидают эвакуации около 90 украинцев и членов их семей. Серватюк сказал в тот же день, что, по последним данным, в Афганистане остаются более 230 граждан Украины и их родственников.