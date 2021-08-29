Британские военные покинули аэропорт Кабула. Страна завершила операцию по эвакуации гражданских лиц из Афганистана

"Последний рейс с личным составом вооруженных сил Великобритании вылетел из Кабула", – отмечается в твите оборонного ведомства.

The final flight carrying UK Armed Forces personnel has left Kabul. To all those who served so bravely under enormous pressure and horrendous conditions to safely evacuate the most vulnerable of civilians: Thank you. pic.twitter.com/8DaRrpjWjq — Ministry of Defence Press Office (@DefenceHQPress) August 28, 2021

В субботу о завершении операции по эвакуации из Кабула гражданских лиц, военнослужащих, а также афганцев, помогавших Лондону во время военной операции, сообщал в видеообращении в Twitter посол Великобритании в республике Лори Бристоу.

По его словам, с начала операции из Кабула были эвакуированы около 15 тыс. человек, находящихся в опасности.

"Настало время завершить эту фазу операции, но мы не забыли о тех людях, которые все еще хотят покинуть страну. Мы продолжим делать все возможное, чтобы помочь им. Мы также не забыли храбрый и достойный народ Афганистана", – отметил Бристоу.

Nearly 15,000 British nationals, Afghan staff and others at risk have been evacuated from Kabul since Operation Pitting began - our commitment to the people of Afghanistan will endure. pic.twitter.com/zUQ52ps1cE — Laurie Bristow (@laurie_bristow) August 28, 2021

27 августа министр обороны Великобритании Бен Уоллес признал в эфире LBC Radio, что власти страны не смогли вывезти из Кабула всех, кого хотели бы. По его оценкам, в Афганистане останется около 100–150 британцев (некоторые из них – "по собственному желанию"), а также от 800 до 1,1 тыс. афганцев, помогавших британцам.