ГОРДОН
 
 
МИР

Итоги саммита G7. Страны "Большой семерки" назвали условие признания легитимности новой власти в Афганистане

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Талибан" должен гарантировать до 31 августа и после этой даты безопасное передвижение для выезжающих из Афганистана, отметил Джонсон (на экране)
"Талибан" должен гарантировать до 31 августа и после этой даты безопасное передвижение для выезжающих из Афганистана, отметил Джонсон (на экране)
Фото: EPA

Страны "Большой семерки" (G7) требуют от группировки "Талибан", которая пришла к власти в Афганистане, обеспечить безопасную эвакуацию людей из страны и после 31 августа. Об этом 24 августа по итогам виртуального саммита G7 заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщил Sky News. Видеоверсия комментария опубликована в Twitter британского телеканала.

"Главное условие, которое мы ставим как G7, – они ["Талибан"] должны гарантировать до 31 августа и после этой даты безопасное передвижение для выезжающих", – сказал Джонсон.

Лидеры США, Германии, Франции, Италии, Японии, Великобритании, Канады и Европейского союза призвали соблюдать международные обязательства, бороться с терроризмом и уважать права человека в Афганистане. Об этом говорится в заявлении G7, опубликованном на сайте правительства Великобритании.

"Мы будем судить о сторонах в Афганистане по их действиям, а не словам. В частности, мы подтверждаем, что на "Талибан" будет возложена ответственность за его действия по предотвращению терроризма, соблюдению прав человека, в особенности женщин, девочек и меньшинств, по поиску инклюзивного политического решения в Афганистане, – отмечается в заявлении. – Легитимность любого будущего правительства зависит от позиции, которую оно сейчас займет в отношении соблюдения своих международных обязательств, своей приверженности гарантировать стабильность в Афганистане".

В документе подчеркивается, что приоритетной остается задача безопасной эвакуации иностранцев, а также афганцев, сотрудничавших со странами Запада.

"Мы продолжим тесную координацию по этому вопросу, ожидая, что все стороны будут предпринимать усилия для облегчения этого процесса и обеспечения безопасности гуманитарного и медицинского персонала и других международных служащих", – указывается в заявлении.

В то же время в документе не упоминается о признании "Талибана" новой властью в Афганистане.

Кроме лидеров стран "Большой семерки", в саммите приняли участие генсеки ООН и НАТО Антониу Гутерриш и Йенс Столтенберг.

Виртуальный саммит G7 для проведения срочных переговоров по ситуации в Афганистане собрал Джонсон. Он отмечал в Twitter 22 августа, что "жизненно важно, чтобы международное сообщество работало сообща для обеспечения безопасной эвакуации, предотвращения гуманитарного кризиса и оказания поддержки афганскому народу для закрепления достижений последних 20 лет".

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

Ранее, 13 августа, "Талибан" обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщала, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации. В Пентагоне заявляли, что планируют создать возможности, чтобы вывозить из Афганистана до 5 тыс. человек в день. После захвата страны талибами из Афганистана, по оценкам НАТО, эвакуировались 18 тыс. человек.

Теги: НАТО, ООН, Великобритания, Афганистан, права человека, правительство, Йенс Столтенберг, Большая семерка, эвакуация, Талибан, талибы, саммит, иностранцы, безопасность, Антониу Гутерриш
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Поражены силой его пения". Концерт Андреа Бочелли на День Независимости в Киеве. Фоторепортаж
"Поражены силой его пения". Концерт Андреа Бочелли на День Независимости в Киеве. Фоторепортаж
"Секси-мама", "Божечки, какие вы милые". Жена футболиста Зинченко показала фото с трехнедельной дочкой
"Секси-мама", "Божечки, какие вы милые". Жена футболиста Зинченко показала фото с трехнедельной дочкой
"Просто чуть устала". Настя Каменских разревелась после концерта в Харькове
"Просто чуть устала". Настя Каменских разревелась после концерта в Харькове
Как приготовить тонкий лаваш без дрожжей дома. Легкий рецепт
Как приготовить тонкий лаваш без дрожжей дома. Легкий рецепт
10 аппетитных салатов с консервированным тунцом
10 аппетитных салатов с консервированным тунцом
"На фото Мудрость, Будущее и Вечность". Верка Сердючка с мамой поздравили Украину с Днем Независимости
"На фото Мудрость, Будущее и Вечность". Верка Сердючка с мамой поздравили Украину с Днем Независимости
Владу Яме понадобилась помощь медиков после ужина в ресторане
Владу Яме понадобилась помощь медиков после ужина в ресторане
"Анастасию выдает смех", "Гасятся уже неделю". Волочкова выложила в сеть домашнее видео, которое "лучше не выставлять"
"Анастасию выдает смех", "Гасятся уже неделю". Волочкова выложила в сеть домашнее видео, которое "лучше не выставлять"
Ани Лорак с открытыми плечами и Светлана Лобода с оголенной талией поздравили Украину с Днем Независимости
Ани Лорак с открытыми плечами и Светлана Лобода с оголенной талией поздравили Украину с Днем Независимости
"Мы семья военных". Нардеп Верещук рассказала, как они с мужем-полковником распределяют домашние обязанности
"Мы семья военных". Нардеп Верещук рассказала, как они с мужем-полковником распределяют домашние обязанности
24 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
24 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
"Я счастлива, что маэстро выбрал именно меня". Бочелли на концерте ко Дню Независимости исполнит с Джамалой молитву The Prayer
"Я счастлива, что маэстро выбрал именно меня". Бочелли на концерте ко Дню Независимости исполнит с Джамалой молитву The Prayer
74-летний Алибасов примерил женскую юбку
74-летний Алибасов примерил женскую юбку
  Проживающие в Шри-Ланке украинцы ко Дню Независимости записали с местными жителями клип на знаменитую песню Ивасюка. Видео
  Проживающие в Шри-Ланке украинцы ко Дню Независимости записали с местными жителями клип на знаменитую песню Ивасюка. Видео
Верещук рассказала, в какой университет поступил ее 17-летний сын
Верещук рассказала, в какой университет поступил ее 17-летний сын
24 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
24 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"18+". Брежнева показала голую грудь. Видео
"18+". Брежнева показала голую грудь. Видео
"Еле стоит, бедная", "Набубенились друзья". Волочкова опубликовала видео с другом
"Еле стоит, бедная", "Набубенились друзья". Волочкова опубликовала видео с другом
"Выбрала самые жопные кадры для этого поста". Maruv ответила хейтерам
"Выбрала самые жопные кадры для этого поста". Maruv ответила хейтерам
"Норм бабенка!", "Красотища-а-а". Джигурда крупным планом показал обнаженные груди жены – олимпийской чемпионки
"Норм бабенка!", "Красотища-а-а". Джигурда крупным планом показал обнаженные груди жены – олимпийской чемпионки
"Тити огонь", "Вас невозможно не хотеть!", "Смелая, естественная и сексуальная". Мейхер крупным планом показала грудь
"Тити огонь", "Вас невозможно не хотеть!", "Смелая, естественная и сексуальная". Мейхер крупным планом показала грудь
"У меня молодость уходит, а вы тут со своим летом". Жанна Бадоева показала новое пляжное фото
"У меня молодость уходит, а вы тут со своим летом". Жанна Бадоева показала новое пляжное фото
"Я просто живу, как получается". В сети обсуждают появление 47-летнего Шатунова на публике. Видео
"Я просто живу, как получается". В сети обсуждают появление 47-летнего Шатунова на публике. Видео
"Сочная штучка", "Распирожилась". Седокова снялась лежа в микробикини
"Сочная штучка", "Распирожилась". Седокова снялась лежа в микробикини
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS