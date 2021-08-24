Итоги саммита G7. Страны "Большой семерки" назвали условие признания легитимности новой власти в Афганистане

"Талибан" должен гарантировать до 31 августа и после этой даты безопасное передвижение для выезжающих из Афганистана, отметил Джонсон (на экране) Фото: EPA

"Главное условие, которое мы ставим как G7, – они ["Талибан"] должны гарантировать до 31 августа и после этой даты безопасное передвижение для выезжающих", – сказал Джонсон.

Prime Minister Boris Johnson says G7 leaders have agreed the "number one condition" imposed on the Taliban is that they should "guarantee the safe passage for those who want to come out" up to August 31 "and beyond".



Latest: https://t.co/vCluG2YOds pic.twitter.com/JmIGGAnGtL — Sky News (@SkyNews) August 24, 2021

Лидеры США, Германии, Франции, Италии, Японии, Великобритании, Канады и Европейского союза призвали соблюдать международные обязательства, бороться с терроризмом и уважать права человека в Афганистане. Об этом говорится в заявлении G7, опубликованном на сайте правительства Великобритании.

"Мы будем судить о сторонах в Афганистане по их действиям, а не словам. В частности, мы подтверждаем, что на "Талибан" будет возложена ответственность за его действия по предотвращению терроризма, соблюдению прав человека, в особенности женщин, девочек и меньшинств, по поиску инклюзивного политического решения в Афганистане, – отмечается в заявлении. – Легитимность любого будущего правительства зависит от позиции, которую оно сейчас займет в отношении соблюдения своих международных обязательств, своей приверженности гарантировать стабильность в Афганистане".

В документе подчеркивается, что приоритетной остается задача безопасной эвакуации иностранцев, а также афганцев, сотрудничавших со странами Запада.

"Мы продолжим тесную координацию по этому вопросу, ожидая, что все стороны будут предпринимать усилия для облегчения этого процесса и обеспечения безопасности гуманитарного и медицинского персонала и других международных служащих", – указывается в заявлении.

В то же время в документе не упоминается о признании "Талибана" новой властью в Афганистане.

Кроме лидеров стран "Большой семерки", в саммите приняли участие генсеки ООН и НАТО Антониу Гутерриш и Йенс Столтенберг.

Виртуальный саммит G7 для проведения срочных переговоров по ситуации в Афганистане собрал Джонсон. Он отмечал в Twitter 22 августа, что "жизненно важно, чтобы международное сообщество работало сообща для обеспечения безопасной эвакуации, предотвращения гуманитарного кризиса и оказания поддержки афганскому народу для закрепления достижений последних 20 лет".