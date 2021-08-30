Центральный банк Афганистана запретил снимать со счетов более $200 в неделю

Такое решение руководства является временным и постепенно банки будут возвращаться к нормальной деятельности, говорится в сообщении.

Khaama Press добавило, что ограничение на выдачу денег ввели из-за финансовых трудностей в Афганистане.

Афганский центробанк дал указание всем коммерческим банкам возобновить деятельность на основе нормативов регулятора и разрешил денежные переводы онлайн.

После того как талибы вошли в Кабул, банковские услуги стали недоступны. Работодатели не могут выплачивать заработную плату сотрудникам, у которых заканчиваются деньги, сообщило агентство.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации. По словам президента США Джо Байдена, США эвакуировали из Кабула более 117 тыс. человек.

17 августа "Талибан" дал первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещал, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердил всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявил, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".

26 августа в Кабуле произошел теракт. У аэропорта Кабула террорист-смертник подорвал бомбу, началась стрельба. Изначально Пентагон сообщил о двух взрывах – у ворот аэропорта и возле отеля неподалеку – и двух смертниках, но 27 августа опроверг эту информацию, заявив, что взрыв был только один. Известно о 170 погибших, включая 13 американских военных, и более 200 раненых.

Группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв у ворот аэропорта и стрельбу.

Байден пообещал отомстить за теракт в Кабуле и приказал атаковать объекты боевиков ИГИЛ. По его словам, пока нет доказательств сговора между ИГИЛ и "Талибаном", но это не означает, что он доверяет талибам.

27 августа США нанесли авиаудар по представителю афганского крыла ИГИЛ ("Исламское государство Хорасан") в провинции Нангархар. В Пентагоне сообщали, что в ходе авиаудара погибли два террориста, среди гражданских жертв нет.

29 августа США нанесли удар с беспилотника, уничтожив в Кабуле автомобиль со взрывчаткой, с помощью которого боевики афганского крыла ИГИЛ планировали совершить теракт в аэропорту столицы Афганистана.