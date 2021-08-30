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В МИД Турции отказались принимать беженцев из Афганистана

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По словам Чавушоглу, Турция выполнила моральные обязательства миграционного характера
По словам Чавушоглу, Турция выполнила моральные обязательства миграционного характера
Фото: ЕРА

Турция не будет брать на себя нагрузку по размещению беженцев из Афганистана. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции с главой МИД Германии Хайко Маасом 29 августа, которая транслировалась на странице МИД Турции в Facebook. Цитаты из выступления министров опубликовало Reuters.

Европа и другие страны региона пострадают, если миграция из Афганистана превратится в кризис, поэтому следует извлечь уроки из ситуации с беженцами из Сирии, сказал Чавушоглу.

https://www.facebook.com/Disisleri/posts/4341280842584676

По его словам, Турция в достаточной мере выполнила моральные и гуманитарные обязательства миграционного характера. О дополнительной миграционной нагрузке не может быть речи, указал турецкий министр.

Турция впустила 3,7 млн сирийских беженцев. Вдоль восточной границы страна усиливает меры защиты в ожидании новой волны мигрантов из Афганистана, отметило Reuters. 

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что поначалу в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (в том числе США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

После захвата страны талибами из Афганистана, по оценкам НАТО, эвакуировались 18 тыс. человек. Соединенные Штаты эвакуировали более 4 тыс. владельцев американских паспортов и их семьи.

Пресс-секретарь "Талибана" Забихулла Муджахид говорил 25 августа, что талибы хотят, чтобы вывод иностранных войск и эвакуация завершились до 31 августа. После этого они "займут другую позицию", заявил он, сообщил Sky News. Еще 17 августа пресс-секретарь движения Сухаил Шахин говорил, что группировка не будет атаковать военнослужащих США, но те обязаны покинуть Афганистан до 11 сентября.

Теги: Германия, Турция, миграция, Афганистан, кризис, МИД Германии, Талибан, талибы, Европа, Мевлют Чавушоглу, мигранты, МИД Турции, Хайко Маас, приход талибов к власти в Афганистане 2021
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