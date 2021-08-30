Макрон назвал условия признания власти "Талибана" в Афганистане

Талибы должны уважать гуманитарное право и достоинство афганских женщин, уточнил Макрон.

Глава Франции отметил, что начало диалога между Парижем и боевиками "Талибана" не означает их последующее признание. Поддерживать связь с боевиками нужно, чтобы эвакуировать из Афганистана французов и граждан других стран, пояснил он.

Макрон предложил создать в Кабуле зону безопасности под контролем ООН, писала газета Le Journal du Dimanche 28 августа. По его словам, такая зона станет убежищем для афганцев, которые хотят покинуть страну. Представитель талибов Сохаил Шахин в комментарии Radio France сказал, что в этом нет необходимости, потому что Афганистан – это независимая страна.