"Талибан" пообещал не мешать выезду граждан из Афганистана – Госдепартамент США

"Талибан" заверил, что иностранцам и афганцам будет разрешено покинуть страну, отметили в Госдепартаменте США Фото: EPA

"Мы получили от "Талибана" заверения относительно того, что всем иностранцам и всем афганцам, получившим от наших властей разрешение на въезд, будет разрешено безопасно и спокойно добраться до пунктов отправки и покинуть страну", – отмечается в документе.

Страны, подписавшие заявление, намерены продолжить предоставлять некоторым афганцам разрешение на въезд.

"У нас есть четкие ожидания и обязательства со стороны талибов, что они могут путешествовать в наши страны", – подчеркивается в тексте заявления.