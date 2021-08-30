Блинкен назвал дату возможного прекращения дипломатического присутствия США в Афганистане

По словам Блинкена, у США есть механизмы и способы для помощи в эвакуации из Афганистана Фото: ЕРА

"Что касается сохранения дипломатического присутствия [США в Афганистане], 1 сентября это вряд ли произойдет. Но останется в силе наше обязательство помогать тем, кто хочет покинуть Афганистан и кто не выехал до 1 сентября. Для этого крайний срок не установлен", – отметил Блинкен.

У США есть механизмы и способы для помощи в отъезде людей из Афганистана, добавил он.

Блинкен также напомнил, что всего из Афганистана было эвакуировано около 110 тыс. человек.

"Подавляющее большинство – афганцы, а из них тысячи являются участниками программы специальной иммиграционной визы, то есть людьми, которые работали непосредственно для наших дипломатов и войск многие годы", – заключил госсекретарь.