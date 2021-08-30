Блинкен назвал дату возможного прекращения дипломатического присутствия США в Афганистане

"Что касается сохранения дипломатического присутствия [США в Афганистане], 1 сентября это вряд ли произойдет. Но останется в силе наше обязательство помогать тем, кто хочет покинуть Афганистан и кто не выехал до 1 сентября. Для этого крайний срок не установлен", – отметил Блинкен.
У США есть механизмы и способы для помощи в отъезде людей из Афганистана, добавил он.
Блинкен также напомнил, что всего из Афганистана было эвакуировано около 110 тыс. человек.
"Подавляющее большинство – афганцы, а из них тысячи являются участниками программы специальной иммиграционной визы, то есть людьми, которые работали непосредственно для наших дипломатов и войск многие годы", – заключил госсекретарь.
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.
На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.
Посол Великобритании в Кабуле Лори Бристоу сообщал, что Лондон эвакуировал около 15 тыс. гражданских лиц, военнослужащих, а также афганцев, помогавших Соединенному Королевству во время военной операции в стране. Глава Белого дома Джо Байден говорил 28 августа, что США эвакуировали из Кабула более 117 тыс. человек.
По данным МИД, из Афганистана в Киев эвакуировали более 650 украинцев, членов их семей, иностранных журналистов, правозащитников и людей, которым угрожала опасность. Украина – восьмая в Европе по числу эвакуированных из Кабула людей.
"Талибан" заявлял, что не будет атаковать военнослужащих США. Однако боевики установили крайний срок вывода войск из Афганистана – до 31 августа. В Пентагоне пообещали поддерживать безопасность в аэропорту Кабула до этого дня. Страны "Большой семерки" (G7) потребовали от группировки "Талибан" обеспечить безопасную эвакуацию людей из страны и после 31 августа.