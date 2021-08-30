В Афганистане талибы запретили совместное обучение женщин и мужчин в университетах

Во время первого прихода к власти талибы жестко ограничили права женщин Фото: EPA

Он добавил, что для студенток будет обеспечена безопасная образовательная среда.

Бывший министр высшего образования Аббас Басир заявил, что талибы пообещали сохранить достижения последних двух десятилетий в секторе образования и в министерстве высшего образования.

При этом независимый журналист Башир Ахмад Гвах написал в Twitter, что в стране также официально запретили мужчинам обучать женщин.

Журналист уверен, что такое решение фактически лишит девушек права на высшее образование, потому что университеты не могут себе позволить нанять достаточное количество преподавателей-женщин.

Taliban officially announce ban on coeducation. “Men not allowed to teach girls,” Taliban Higher Education Minister says.

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This will effectively deprive girls from higher education because universities cannot afford it nor there are enough human resources.#Afghanishtan — Bashir Ahmad Gwakh (@bashirgwakh) August 29, 2021