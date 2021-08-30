ГОРДОН
 
 
МИР

Афганские женщины пребывают в панике после прихода к власти талибов – экс-посол Афганистана в США

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Талибы обещали, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата"
Талибы обещали, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата"
Фото: ЕРА

Афганские женщины пребывают в панике после захвата власти боевиками движения "Талибан". Об этом сказала бывший посол Афганистана в США Роя Рахмани в интервью телеканалу Fox News.

Афганские женщины и девушки сталкиваются с многочисленными угрозами от талибов, поэтому чувство паники растет в геометрической прогрессии, сказала дипломат.

Талибы стараются представить из себя более умеренную версию жесткой исламской боевой группировки, но полную картину происходящего получить не удается, отметила Рахмани.

По ее словам, ранее талибы обращали внимание на ситуацию в захваченных городах и деревнях Афганистана. Если боевики получали контроль над консервативной деревней, они вели себя так же, как в 1996-м году (год первого прихода талибов к власти). Если они захватывали провинцию и деревню, где люди хотели учиться, они проявляли снисходительность, сообщила экс-посол.

Сейчас началась "другая история", потому что во власти "Талибана" оказалась вся страна, заключила Рахмани.

Контекст:

Исламистское движение "Талибан" было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане, контролировало большую часть территории страны. В этот период неоднократно фиксировались факты жестокого отношения к женщинам, в том числе забивание камнями и публичные казни, напоминает AP.

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана" выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство "Талибана" было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.

В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу. Его точное местонахождение неизвестно.

17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".

По сведениям американского телеканала NBC News, афганские женщины опасаются "темного будущего" и потери прав после того, как страна перешла под контроль талибов. 

Теги: США, Афганистан, захват, террористы, боевики, Талибан, талибы, Кабул, дипломаты, женщины, приход талибов к власти в Афганистане 2021
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Чем заняться дома, чтобы не заскучать
Чем заняться дома, чтобы не заскучать
"Хулиганье", "Такую девчонку отхватил". 67-летняя Вайкуле в куртке-косухе и сигаретой во рту позировала в обнимку с 54-летним Нагиевым
"Хулиганье", "Такую девчонку отхватил". 67-летняя Вайкуле в куртке-косухе и сигаретой во рту позировала в обнимку с 54-летним Нагиевым
"Так горячо!", "Очень естественно". Звезда "Великолепного века" Узерли обнародовала чувственные фото в декольте
"Так горячо!", "Очень естественно". Звезда "Великолепного века" Узерли обнародовала чувственные фото в декольте
Киркоров подержался за обнаженную талию Лопес и рассказал, как она выглядит на самом деле
Киркоров подержался за обнаженную талию Лопес и рассказал, как она выглядит на самом деле
"Трусы мои не надевай". Потап после нового фото Каменских попросил не носить его нижнее белье
"Трусы мои не надевай". Потап после нового фото Каменских попросил не носить его нижнее белье
38-летний Шепелев показал 62-летнюю мать-пловчиху в гидрокостюме
38-летний Шепелев показал 62-летнюю мать-пловчиху в гидрокостюме
"Борода и усы на девчачьем лице". Королева снялась с 19-летним сыном
"Борода и усы на девчачьем лице". Королева снялась с 19-летним сыном
"Это моя дочь кричит, а не я. Честно". Бекхэм совершил с 10-летней дочерью экстремальный спуск в аквапарке
"Это моя дочь кричит, а не я. Честно". Бекхэм совершил с 10-летней дочерью экстремальный спуск в аквапарке
"Эротика во рту". Клопотенко рассказал, как вкусно приготовить цветную капусту
"Эротика во рту". Клопотенко рассказал, как вкусно приготовить цветную капусту
"Желаем сохранить уровень доверия". СТБ больше не будет проводить нацотбор на "Евровидение" вместе с Общественным
"Желаем сохранить уровень доверия". СТБ больше не будет проводить нацотбор на "Евровидение" вместе с Общественным
"Меня заперли и отняли телефон". Дочь Успенской взмолилась о помощи
"Меня заперли и отняли телефон". Дочь Успенской взмолилась о помощи
Названо имя ведущего нового сезона шоу "Танцы со звездами"
Названо имя ведущего нового сезона шоу "Танцы со звездами"
"И бог создал Тину", " Самая горячая". Кунаки показала фигуру в бикини на отдыхе в Испании
"И бог создал Тину", " Самая горячая". Кунаки показала фигуру в бикини на отдыхе в Испании
"Такая выдумщица вы, Альбина", "Копперфильд отдыхает". Джанабаева похвасталась своими "навыками и умениями"
"Такая выдумщица вы, Альбина", "Копперфильд отдыхает". Джанабаева похвасталась своими "навыками и умениями"
"Самая красивая женщина в мире". 52-летняя Лопес в Венеции снялась для Dolce&Gabbana
"Самая красивая женщина в мире". 52-летняя Лопес в Венеции снялась для Dolce&Gabbana
"По паспорту я не Слава". Ведущий Демин назвал свое настоящее имя
"По паспорту я не Слава". Ведущий Демин назвал свое настоящее имя
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Последний день на Сардинии". Молодая возлюбленная 54-летнего "танцующего миллионера" Вакки крупным планом показала грудь в тесном лифе
"Последний день на Сардинии". Молодая возлюбленная 54-летнего "танцующего миллионера" Вакки крупным планом показала грудь в тесном лифе
"Радость и грусть переполняют сердце". Подкопаева с мужем побывала на своей родине в Донецкой области
"Радость и грусть переполняют сердце". Подкопаева с мужем побывала на своей родине в Донецкой области
"Как можно быть атеистом после услышанного?" Джамала показала видео своего выступления с Андреа Бочелли
"Как можно быть атеистом после услышанного?" Джамала показала видео своего выступления с Андреа Бочелли
"Весьма приятная барышня получилась!", "Красавчик". 47-летний Цискаридзе примерил женскую шляпу
"Весьма приятная барышня получилась!", "Красавчик". 47-летний Цискаридзе примерил женскую шляпу
"Сексуальная и счастливая", "Мисс Совершенство". Жена Кличко показала свои фото, которые "никто никогда не видел"
"Сексуальная и счастливая", "Мисс Совершенство". Жена Кличко показала свои фото, которые "никто никогда не видел"
  "Пососитесь, я же хорошо заплатила, сымитируйте хотя бы, мать вашу". Российская блогер на своем юбилее издевалась над Собчак и Ургантом. Видео
"Пососитесь, я же хорошо заплатила, сымитируйте хотя бы, мать вашу". Российская блогер на своем юбилее издевалась над Собчак и Ургантом. Видео
  Домашнее яблочное повидло, которое подходит для любой выпечки. Простой рецепт от Глинской
Домашнее яблочное повидло, которое подходит для любой выпечки. Простой рецепт от Глинской
"Какая девочка, космос", "Боже, как от тебя уютом веет". Каменских показала новое фото в топе с глубоким декольте
"Какая девочка, космос", "Боже, как от тебя уютом веет". Каменских показала новое фото в топе с глубоким декольте
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS