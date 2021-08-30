В результате удара США в Кабуле погибли девять человек – CNN

По словам мужчины, убиты были его братья Замарай (40 лет), Насир (30), Замир (20), Фейсал (10), Фарзад (девять лет), Армин (четыре года), Беньямин (три года), Аят (два года) и Сумая (два года).

Он добавил, что погибшие не были связаны с ИГИЛ, и рассказал журналистам, что погибшие были "обычной семьей".

Местный журналист, имя которого не называется по соображениям безопасности, рассказал, ссылаясь на слова семьи погибшего, что у дома во время взрыва были припаркованы две машины.

По его данным, в одной из машин находился отец и трое его детей, которые собирались отправиться на семейное мероприятие.