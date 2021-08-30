В результате удара США в Кабуле погибли девять человек – CNN

По словам мужчины, убиты были его братья Замарай (40 лет), Насир (30), Замир (20), Фейсал (10), Фарзад (девять лет), Армин (четыре года), Беньямин (три года), Аят (два года) и Сумая (два года).
Он добавил, что погибшие не были связаны с ИГИЛ, и рассказал журналистам, что погибшие были "обычной семьей".
Местный журналист, имя которого не называется по соображениям безопасности, рассказал, ссылаясь на слова семьи погибшего, что у дома во время взрыва были припаркованы две машины.
По его данным, в одной из машин находился отец и трое его детей, которые собирались отправиться на семейное мероприятие.
В воскресенье СМИ сообщали о мощном взрыве недалеко от аэропорта Кабула. Афганское агентство Aśvaka со ссылкой на очевидцев отмечало в Twitter, что взрыв произошел из-за ракеты, которая попала в жилой дом в районе Гулай города Хадже Багра.
29 августа стало известно, что США нанесли удар с беспилотника, уничтожив в Кабуле автомобиль со взрывчаткой, с помощью которого боевики афганского крыла ИГИЛ планировали совершить теракт в аэропорту столицы Афганистан.
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.
На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации. По словам Байдена, США эвакуировали из Кабула более 117 тыс. человек.
26 августа в Кабуле произошел теракт. У аэропорта Кабула террорист-смертник подорвал бомбу, началась стрельба. Изначально Пентагон сообщил о двух взрывах – у ворот аэропорта и возле отеля неподалеку – и двух смертниках, но 27 августа опроверг эту информацию, заявив, что взрыв был только один. Известно о 170 погибших, включая 13 американских военных, и более 200 раненых.
Группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв у ворот аэропорта и стрельбу.