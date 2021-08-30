Спортсменам из Афганистана удалось попасть в Токио, они примут участие в Паралимпиаде

16 августа сообщалось, что из-за событий в Афганистане и невозможности покинуть эту страну Худадади и Расули не примут участия в Паралимпиаде 2020.

Впоследствии спортсменов удалось вывезти.

"При глобальной поддержке нескольких лиц, организаций и правительств пара была эвакуирована в минувшие выходные из Кабула в Париж, Франция. На этой неделе спортсмены отдыхали и тренировались в Париже", – говорится в сообщении IPC.

Худадади и Расули несколько раз сдали отрицательные ПЦР-тесты на COVID-19 и допущены к соревнованиям.

Тхэквондистка Худадади выступит 2 сентября в весовой категории К44–49 кг, а легкоатлет Расули 3 сентября примет участие в забеге на 400 м.

"Своим участием в Играх и выступлениями на игровом поле спортсмены призывают к надежде, миру и солидарности для народа Афганистана и всего мира", – заявили в Международном паралимпийском комитете.