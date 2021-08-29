Украинские спортсмены завоевали еще две золотые медали на Паралимпиаде в Токио

Зубковская выиграла соревнования по прыжкам в длину, прыгнув на 5,54 метра в классе T12. Она опередила на 26 см Сару Мартинес из Испании, уточнил сайт Sportarena.com.

Паралимпийским чемпионом стал и одессит Роман Полянский. Он получил золото в академической гребле в классе PR1, сообщило агентство "Укринформ". Дистанцию 2 тыс. м он преодолел за 9 минут 48,78 секунды, опередив ближайшего соперника из Австралии на 12 секунд.

В активе паралимпийской сборной Украины 36 наград – 10 золотых, 17 серебряных и девять бронзовых, она занимает четвертое место в общем медальном зачете.

Зубковская выигрывала золотые медали на Паралимпиадах в Пекине в 2008 году, в Лондоне (2012 год) и в Рио-де-Жанейро (2016 год). Полянский является чемпионом Паралимпиады в Рио-де-Жанейро, написало "Сегодня.ua".