Украинские паралимпийцы завоевали еще три медали в Токио

Серебро завоевал украинец Роман Данилюк, который в финале соревнований по толканию ядра показал результат 16,53 м.

Две бронзы получили Иван Май и Максим Николенко – в соревнованиях по настольному теннису (9-й и 8-й спортивные классы).

В финал соревнований по настольному теннису вышли Марина Литовченко и Виктор Дидух.

Сейчас в активе национальной сборной 25 медалей: три золотых, 14 серебряных и восемь бронзовых. Украина занимает четвертое место в медальном зачете.