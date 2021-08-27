Сборная Украины завоевала еще одно золото и два серебра на Паралимпиаде. У украинцев уже 20 медалей

Все три награды украинцы получили в плавании Фото: ЕРА

Чемпионкой на дистанции 400 м вольным стилем стала Анна Стеценко. Ее результат – 4.23.92.

Серебро в этой же дисциплине завоевал Кирилл Гаращенко. Он преодолел дистанцию за 4.02.07.

Также второе место в комплексном плавании на 200 м занял Андрей Трусов (2.29.99).

Сейчас национальная сборная Украины занимает четвертое место в медальном зачете, в копилке украинцев уже 20 медалей: три золотых, 11 серебряных и шесть бронзовых.