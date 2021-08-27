Сборная Украины завоевала еще одно золото и два серебра на Паралимпиаде. У украинцев уже 20 медалей

Чемпионкой на дистанции 400 м вольным стилем стала Анна Стеценко. Ее результат – 4.23.92.
Серебро в этой же дисциплине завоевал Кирилл Гаращенко. Он преодолел дистанцию за 4.02.07.
Также второе место в комплексном плавании на 200 м занял Андрей Трусов (2.29.99).
Сейчас национальная сборная Украины занимает четвертое место в медальном зачете, в копилке украинцев уже 20 медалей: три золотых, 11 серебряных и шесть бронзовых.
Летние Паралимпийские игры 2020 года стартовали в Токио 24 августа, завершатся они 5 сентября. Игры проходят без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
От Украины в соревнованиях примут участие 143 спортсмена в 15 видах спорта.