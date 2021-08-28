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Третий день Паралимпиады в Токио. Украина занимает четвертое место по количеству медалей

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Украинские спортсмены завоевали золото и серебро в плавании
Украинские спортсмены завоевали золото и серебро в плавании
Фото: paralympic.org.ua

Украинские спортсмены на Паралимпийских играх 2020 года в Токио завоевали 27 августа 13 медалей (две золотые, семь серебряных и четыре бронзовые). Об этом свидетельствуют данные на сайте Паралимпиады.

Соревнования проходили в 15 видах спорта: стрельбе из лука, легкой атлетике, велотреке, конном спорте, голболе, дзюдо, пауэрлифтинге, гребле, волейболе, плавании, настольном теннисе, баскетболе, фехтовании, регби и теннисе. Всего в третий день Паралимпиады разыграли 44 комплекта наград, в финалах боролись 22 украинских спортсмена, уточнило Общественное.

Золотые медали выиграли украинки Марьяна Шевчук (пауэрлифтинг, до 54 кг) и Анна Стеценко (плавание, 400 м вольным стилем).

Серебро получили Владислав Белый (легкая атлетика, метание копья), Сергей Клипперт (плавание, 100 м на спине), Екатерина Денисенко (плавание, 100 м на спине), Андрей Трусов (плавание, 200 м, комплексный стиль), Кирилл Гаращенко (плавание, 400 м, свободный стиль) и Анастасия Москаленко (легкая атлетика, метание булавы). Женская сборная Украины по фехтованию выиграла серебряную награду в командном первенстве. В финале они уступили команде Китая, сообщило Общественное.

Бронзу выиграли Юлия Павленко (легкая атлетика, прыжки в длину), Егор Дементьев (велоспорт, гонка преследования), Юлия Иваницкая (дзюдо, до 48 кг) и Наталья Николайчик (дзюдо, до 52 кг).

Украина находится на девятом месте по числу золотых наград в медальном зачете Паралимпиады (три медали). Лидирует по этому показателю Китай (20 золотых медалей). Далее следуют Великобритания и команда ПКР (по девять у каждой), Австралия (семь), США (шесть), Бразилия (шесть), Нидерланды (пять) и Италия (четыре).

Скриншот: paralympic.org
Скриншот: paralympic.org

По общему числу наград Украина занимает четвертую позицию с 22 медалями (три золотых, 13 серебряных и шесть бронзовых). Первые три места занимают Китай (45 медалей), Великобритания (28) и команда ПКР (26). 

Скриншот: paralympic.org
Скриншот: paralympic.org

Контекст:

Летние Паралимпийские игры 2020 года стартовали в Токио 24 августа, завершатся они 5 сентября. Игры проходят без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

В Паралимпиаде участвуют 4403 спортсмена из 162 делегаций, они соревнуются в 22 видах спорта, сообщили организаторы. От Украины в соревнованиях участвуют 143 спортсмена.

Теги: США, Украина, Китай, спорт, Великобритания, Италия, Австралия, Нидерланды, теннис, стрельба, баскетбол, Бразилия, плавание, золото, Паралимпийские игры, сборная Украины, Паралимпиада, фехтование, Токио, регби, дзюдо, легкая атлетика, гребля, медали, спортсмены, волейбол, награды, соревнования, пауэрлифтинг, велоспорт, велотрек
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